Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Mart ayında firmaların döviz varlıkları bir önceki aya göre 3 milyar 993 milyon dolar artış kaydetti. Aynı dönemde yükümlülükler ise 2 milyar 410 milyon dolar azaldı. Bu gelişmelerin etkisiyle net döviz pozisyon açığı 6 milyar 403 milyon dolar düşüş gösterdi.

VARLIK KALEMLERİNDE ARTIŞ DİKKAT ÇEKTİ

Varlık dağılımı incelendiğinde;

Yurt içi bankalardaki mevduat 1 milyar 569 milyon dolar,

Türev varlıklar 1 milyar 519 milyon dolar,

Yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları 1 milyar 99 milyon dolar,

Menkul kıymetler 57 milyon dolar arttı.

Buna karşılık ihracat alacakları 251 milyon dolar geriledi. Toplamda varlıklarda 3 milyar 993 milyon dolarlık artış gerçekleşti.

YÜKÜMLÜLÜKLERDE GERİLEME ÖNE ÇIKTI

Yükümlülük tarafında ise farklı bir tablo ortaya çıktı.

İthalat borçları 977 milyon dolar,

Yurt dışından sağlanan nakdi krediler 868 milyon dolar arttı.

Buna karşın;

Türev yükümlülükler 3 milyar 150 milyon dolar,

Yurt içinden sağlanan nakdi krediler 1 milyar 104 milyon dolar azaldı.

Bu gelişmeler sonucunda toplam yükümlülükler 2 milyar 410 milyon dolar geriledi.

KREDİ VADESİNDE DİKKAT ÇEKEN DEĞİŞİM

Mart ayında yurt içinden sağlanan kredilerde hem kısa hem uzun vadede düşüş yaşandı. Kısa vadeli krediler 697 milyon dolar, uzun vadeli krediler ise 407 milyon dolar azaldı.

Yurt dışı kredilerde ise artış görüldü. Kısa vadeli krediler 521 milyon dolar, uzun vadeli krediler ise 1 milyar 323 milyon dolar yükseldi.

KISA VADELİ DÖVİZ FAZLASI ARTIŞ GÖSTERDİ

Kısa vadeli varlıklar martta 150 milyar 283 milyon dolar seviyesine ulaşırken, kısa vadeli yükümlülükler 140 milyar 159 milyon dolar oldu.

Bu gelişmeyle birlikte kısa vadeli net döviz pozisyon fazlası 10 milyar 123 milyon dolara yükseldi. Söz konusu fazla, şubat ayına göre 6 milyar 221 milyon dolarlık artış kaydetti.

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERİN PAYI %37 OLDU

Toplam yükümlülükler içinde kısa vadeli yükümlülüklerin payı mart ayında yüzde 37 seviyesinde gerçekleşti. Bu oran, firmaların borç yapısında kısa vadeli yükümlülüklerin önemli bir yer tuttuğunu ortaya koydu.