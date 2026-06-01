CHP iç tüzük madde 48'de yer alan "üye tamsayısının 5'te birinin imzasıyla olağanüstü kurultay çağrısı yapılabilir" maddesinden hareketle başlayan Olağanüstü Kurultay süreci için sabah 08.00'de delegeler imza vermeye başlamıştı. İmza sürecinin ilk gününde olağanüstü kurultay için gerekli imza sayısı aşıldı. Şuana kadar 600 imzanın toplandığı açıklanırken, imza sayısının gün içerisinde 1000'e yaklaşması bekleniyor.

ÖZGÜR ÖZEL: TEDBİR KARARI ENGEL DEĞİL

Mutlak butlan kararı sonrası Genel Başkanlığı tedbiren düşen ve grup başkanı seçilen Özgür Özel, olağanüstü kurultay yapılmasına mahkemenin verdiği tedbir kararının engel olmadığını söyledi.

CHP İÇ TÜZÜKTE OLAĞANÜSTÜ KURULTAY ŞARTLARI

CHP'nin olağanüstü kurultaya gidebilmesi gereken durum ve şartlar, iç tüzükte açıkça belirtiliyor. "Olağanüstü Kurultay - Madde 48" adlı başlıkta olağanüstü kurultay çağrısının nasıl yapılabileceği şöyle belirtiliyor:

OLAĞANÜSTÜ KURULTAY MADDE - 48

(1) Genel Başkan; doğrudan ya da Parti Meclisinin kararı ya da kurultay üye tamsayısının beşte birinin (1/5) on beş (15) günlük süre içinde noterden onaylı imzaları ile yaptıkları başvuru üzerine olağanüstü kurultayı toplantıya çağırır.