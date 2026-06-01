Türkiye'de milyonlarca kullanıcısı bulunan yasa dışı ve kaçak canlı maç yayını platformu "Selçuksports"a yönelik dev bir operasyon gerçekleştirildi. Platformun kurucusu ve lideri olduğu belirlenen Selçuk Yılmaz, emniyet ve istihbarat birimlerinin koordineli çalışmasıyla kıskıvrak yakalandı.

ÜÇ DEV KURUM ORTAK DÜĞMEYE BASTI

Edinilen ilk bilgilere göre operasyon; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından ortaklaşa yürütüldü. Uzun süredir teknik ve fiziki takibi sürdürüzen ekipler, şüphelinin izini Denizli'de tespit etti.

Denizli'de Kıskıvrak Yakalandı Yapılan nokta operasyonla Selçuksports platformunun arkasındaki isim olan Selçuk Yılmaz, gizlendiği adreste yakalanarak gözaltına alındı.

Siber suçlar ve telif hakları ihlali kapsamında milyarlarca liralık zarara yol açan yasa dışı yayın ağının çökertilmesine yönelik operasyonun detayları ve şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

YASA DIŞI BAHİS SİTELERİNE TEŞVİK EDİCİ PAYLAŞIMLAR

Konuya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı.

Açıklamada “Kullanıcıların belirli bir ücret ve abonelik karşılığında izlemesi gereken Türkiye Süper Ligi maçlarını kaçak yayınla sunduğu ve ‘Selçuksports’ isimli siteden kaçak maç yayını izlemek için giriş yapıldığında yasadışı bahis sitelerine teşvik edici paylaşımlar” tespit edildiği aktarıldı.