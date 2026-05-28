Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Elektronik Veri Dağıtım Sistemi (EVDS) verilerinden derlenen bilgilere göre, tedavüldeki banknotların yapısal dağılımında 2009 yılından bu yana köklü bir değişim yaşandı.
200 lira nasıl piyasanın hakimi oldu?
Merkez Bankası verilerine göre, 2009'da tedavüle giren 200 TL'lik banknot adedi Mayıs 2026 itibarıyla yüzde 57 bin 508 artarak 5,1 milyar adede ulaştı. En yüksek kupürün piyasadaki payı yüzde 65 ile zirveye çıkarken, 100, 50 ve 20 TL'lik banknotların dolaşımdaki ağırlığı ise hızla geriledi.
Ekonomim gazetesinden Şeyda Uyanık'ın analizine göre, piyasadaki toplam banknot adedi söz konusu dönemde yüzde 741 oranında (yaklaşık 8,5 kat) artış gösterirken, en büyük kupür olan 200 TL'deki artış oranı yüzde 57 bin 508 olarak kayıtlara geçti. 2009 yılında ilk kez piyasaya sürüldüğünde 8 milyon 900 bin adet olan 200 TL'lik banknot sayısı, Mayıs 2026 itibarıyla 5 milyar 114 milyon adede yükseldi.
Piyasaya ilk çıktığı dönemde toplam banknotlar içindeki adetsel payı yüzde 1'in bile altında olan 200 TL, yıllar içinde kademeli bir artış trendine girdi. Dolaşımdaki en büyük banknotun ağırlığı özellikle 2021 yılı sonrasındaki süreçte ivme kazandı.
Mayıs 2026 verilerine göre 200 TL'nin toplam banknotlar içindeki payı yüzde 65 seviyesine yaklaşarak tarihi zirvesini gördü. Yüksek enflasyonun etkisiyle daha büyük kupürlü banknotlara duyulan ihtiyacın artması, tedavüldeki paraların dağılım tablosuna da doğrudan yansıdı.
Bir dönem piyasada baskın olan diğer banknotların payında ise dikkat çekici düşüşler gerçekleşti:
100 TL'lik Banknotlar: Haziran 2020'de yüzde 41'e yaklaşan payı ile piyasa hakimiyetinin zirvesinde olan 100 TL, 2017-2021 döneminde yüzde 40'ın üzerinde tutundu. Sonraki yıllarda ise hızlı bir gerilemeyle yüzde 12 seviyelerine kadar düştü.
50 ve 20 TL'lik Banknotlar: Bu kupürlerin toplam nakit içindeki payında uzun vadeli ve belirgin bir aşağı yönlü seyir izlendi.
10 ve 5 TL'lik Banknotlar: Küçük kupürlerin dolaşımdaki payı yıllar içinde daha sınırlı bir değişim sergilemekle birlikte, toplam hacim içindeki ağırlıklarının giderek azaldığı görüldü.
Dijital Ödeme Sistemlerine Yönelim Artıyor
Yüksek enflasyon dönemlerinde küçük kupürlü banknotların günlük ticari işlemlerdeki işlevini kaybetmesi, merkez bankalarını daha büyük kupürlü para basımına yönlendiriyor. Tedavüldeki bu dağılım değişikliği, paranın satın alma gücündeki dönüşümün yanı sıra nakit kullanım tercihlerini de etkiliyor.
Fiyat artışlarının nakit kullanımına doğrudan yansıması sonucu, günlük harcamalarda daha fazla sayıda banknot taşıma zorunluluğu ortaya çıkıyor. Bu durum hem taşıma kolaylığı hem de güvenlik açısından çeşitli sorunları beraberinde getirdiğinden, vatandaşların kartlı ve dijital ödeme sistemlerine olan yönelimini artırıyor.