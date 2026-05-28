200 lira nasıl piyasanın hakimi oldu?

Ekonomim gazetesinden Şeyda Uyanık'ın analizine göre, piyasadaki toplam banknot adedi söz konusu dönemde yüzde 741 oranında (yaklaşık 8,5 kat) artış gösterirken, en büyük kupür olan 200 TL'deki artış oranı yüzde 57 bin 508 olarak kayıtlara geçti. 2009 yılında ilk kez piyasaya sürüldüğünde 8 milyon 900 bin adet olan 200 TL'lik banknot sayısı, Mayıs 2026 itibarıyla 5 milyar 114 milyon adede yükseldi.