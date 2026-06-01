ABD, Meksika ve Kanada’nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran Perşembe günü Mexico City’de başlayacak. 6 hafta sürecek turnuva, 19 Temmuz Pazar günü New York–New Jersey Stadı’nda oynanacak final karşılaşmasıyla sona erecek.
Yapay zekaya sorduk: Dünya Kupası'nı hangi ülke kazanacak? Büyük ters köşe
Alper Talha Şimşek
2026 FIFA Dünya Kupası kapsamında, karşılaşmalar Kuzey Amerika’daki farklı şehirlerde yer alan statlarda gerçekleştirilecek.
DÜNYA KUPASI'NDA 48 ÜLKE 12 GRUP
48 ülke 12 grubun yer alacağı dev turnuvada A Milli Futbol Takımımız D Grubu'nda yer alacak. Türkiye'nin rakipleri ise Avustralya, Paraguay ve ev sahibi ABD.
DÜNYA KUPASI GRUPLARI
A Grubu: Meksika, Güney Afrika, Güney Kore, Çekya
B Grubu: Kanada, Bosna-Hersek, Katar, İsviçre
C Grubu: Brezilya, Fas, Haiti, İskoçya
D Grubu: ABD, Paraguay, Avustralya, Türkiye
E Grubu: Almanya, Curaçao, Fildişi Sahili, Ekvador
F Grubu: Hollanda, Japonya, İsveç, Tunus
G Grubu: Belçika, Mısır, İran, Yeni Zelanda
H Grubu: İspanya, Yeşil Burun Adaları, Suudi Arabistan, Uruguay
I Grubu: Fransa, Senegal, Irak, Norveç
J Grubu: Arjantin, Cezayir, Avusturya, Ürdün
K Grubu: Portekiz, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Özbekistan, Kolombiya
L Grubu: İngiltere, Hırvatistan, Gana, Panama.
Yapay zekaya ise Dünya Kupası'nda hangi takımın şampiyon olacağını sorduk.
YAPAY ZEKANIN TAHMİNİ
2026 FIFA Dünya Kupası grup kuraları sonrası ortaya çıkan tablo, turnuvanın oldukça dengeli ancak üst düzey favorilerin yine öne çıktığı bir yapı oluşturdu. ABD, Meksika ve Kanada’nın ev sahipliğinde oynanacak turnuvada grup dengeleri, bazı güçlü ekiplerin erken aşamada ciddi testlerden geçeceğini gösteriyor.
Brezilya, C Grubu’nda Fas, Haiti ve İskoçya ile eşleşerek nispeten daha kontrollü bir grup avantajı elde ediyor. Bu durum, Güney Amerika ekibinin turnuvaya fiziksel ve mental olarak daha az yıpranarak girmesine olanak sağlayabilir. Turnuva boyunca bireysel kalite, hücum gücü ve büyük maç tecrübesi Brezilya’yı bir adım öne çıkarıyor. (Ancoletti faktörü de var)
DÜNYA KUPASI'NDA ÖNE ÇIKAN TAKIMLAR
Bununla birlikte turnuvanın en ciddi rakipleri arasında Fransa, Arjantin ve İspanya yer alıyor. Fransa’nın kadro derinliği ve atletik yapısı, Arjantin’in kazanma alışkanlığı ve İspanya’nın oyun kontrolü turnuvanın kaderini değiştirebilecek faktörler olarak öne çıkıyor.
Özellikle eleme turlarında eşleşmelerin sertleşmesiyle birlikte, fiziksel dayanıklılık ve maç içi çözüm üretme kapasitesi belirleyici olacak. Avrupa ekipleri arasında İngiltere de geniş kadrosu ile şampiyonluk adayları arasında yer alsa da, baskı altında performans istikrarı soru işareti olarak görülüyor.
Genel tablo değerlendirildiğinde, grup yapısı ve olası eleme eşleşmeleri birlikte ele alındığında Brezilya, turnuvanın en dengeli şampiyonluk adayı olarak öne çıkıyor. Ancak Fransa ve İspanya gibi takımların yarı final seviyesinde bu dengeyi bozabilecek potansiyele sahip olduğu da net şekilde görülüyor.
DÜNYA KUPASI'NDA ŞAMPİYONLUK FAVORİSİ
Turnuvanın şampiyonluk yarışı üç ana eksende şekilleniyor:
Brezilya (Şampiyon olacak takım), Fransa (en büyük rakip) ve İspanya (oyun gücüyle sürpriz değil ama ciddi aday).