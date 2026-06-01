Yeniçağ Gazetesi
01 Haziran 2026 Pazartesi
Türk inşaat devi bayramda iflas etti: Bölgede büyük ses getirdi

Türk inşaat devi bayramda iflas etti: Bölgede büyük ses getirdi

Ankara'da 2016 yılından bu yana konut ve bina inşaatı sektöründe faaliyet gösteren Çakıroğulları İnşaat, mali krizden çıkamadı. Mahkeme, firmanın ve ortaklarının konkordato talebini reddederek şirketin resmen iflasına karar verdi

Süleyman Çay Süleyman Çay
Ankara'da dev konut projelerine imza atan ve bir süredir mali darboğazla mücadele eden Çakıroğulları İnşaat için yolun sonu göründü. Mahkeme, şirketin ve ortaklarının konkordato talebini reddederek firmanın iflasına hükmetti.

Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 68176 sicil numarasına kayıtlı olan ve 2016 yılından bu yana başkentte ikamet amaçlı binalar, lüks konutlar ve çok aileli yapılar inşa eden Çakıroğulları İnşaat Turizm ve Ticaret Limited Şirketi, mali krizini aşamayarak iflas bayrağını çekti.

Mahkeme, şirket ortakları Adil Görkem ve Emre Altıntaş ile firmanın açtığı konkordato davasında son noktayı koydu.

Ankara ilgili ticaret mahkemesinde görülen 2025/1029 Esas sayılı davanın 21/05/2026 tarihli duruşmasında, daha önce şirketi korumak amacıyla verilen tüm zırhlar kaldırıldı. Mahkeme heyeti;

04.12.2025 tarihinde şirket hakkında verilen kesin mühlet kararını ve tüm ihtiyati tedbirleri iptal etti. Şirketi denetleyen Komiserler Kurulu'nun görevine son verdi.

İcra İflas Kanunu (İİK) gereğince borçlu şirket ve ortakları yönünden hacizleri durduran tüm yasal koruma kalkanları devre dışı kaldı.

Mahkeme, Çakıroğulları İnşaat’ın İİK’nun 292/1-b maddesi uyarınca iflasına hükmetti. Şirketin iflası resmi olarak 21/05/2026 tarihi, saat 12.12 itibarıyla açıldı.

Tasfiye işlemlerinin Ankara İflas Dairesi tarafından "Adi Tasfiye" hükümlerine göre yürütülmesine karar verilirken, karar İİK'nun 166/2. maddesi uyarınca ilan edildi.

10 yılı devirmeye hazırlanan inşaat firmasının resmen iflas etmesi, piyasalarda ve alacaklılar arasında büyük yankı uyandırdı.

