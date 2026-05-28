Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi CHP’nin 38. Olağan Kurultayı'na yönelik açılan iptal davasında, kurultay seçimlerini ve alınan tüm kararları baştan itibaren geçersiz sayan "mutlak butlan" kararı verdi.

Söz konusu karar siyasette deprem etkisine neden olurken piyasalarda da ciddi hareketlilik yaşandı. Kararın açıklandığı gün borsada büyük düşüş yaşanırken devre kesici uygulandı. Ayrıca kararın açıklanması sonrası Merkez Bankası’nın ciddi miktarda döviz sattığı öğrenildi.

Reuters’ın haberine göre Merkez Bankası mutlak butlan kararı sonrası 7 milyar dolarlık döviz satışı yaptı.

Reuters’ın bankacılara dayandırdığı hesaplamalara göre, yaklaşık 7 milyar dolarlık döviz satışının büyük kısmı CHP kararının ardından yapıldı. Bu tutarın yaklaşık 3 milyar dolarlık kısmının doğrudan karar sonrası işlemlerden oluştuğu ifade edildi.

Satışların kalan bölümünün ise CHP kararı öncesinde, İran Savaşı kaynaklı piyasa endişeleri nedeniyle gerçekleştiği aktarıldı. Reuters’ın ulaştığı iki bankacının hesaplamalarına göre TCMB’nin net rezervleri geçen hafta yaklaşık 5 milyar dolar azalarak 47 milyar dolara geriledi.

Swap hariç net rezervlerin ise 8,5 milyar dolar düşüşle 29 milyar dolara indiği hesaplandı.

Altın ve dövizden oluşan toplam rezervin de 8,5 milyar dolar azalışla 160 milyar dolar seviyesine gerilediği bildirildi.

OCAK AYINDA REKOR KIRMIŞTI

TCMB rezervleri 30 Ocak 2026 tarihinde 218,2 milyar dolar ile tarihi zirvesini görmüştü. Ancak sonraki süreçte dalgalı seyir dikkat çekti.

27 Mart ile 17 Nisan tarihleri arasında rezervlerde art arda üç hafta yükseliş yaşanırken, 1 Mayıs haftasında düşüş görülmüş, 8 Mayıs haftasında ise yeniden toparlanma kaydedilmişti. Son veriler ise rezervlerde yeniden aşağı yönlü hareketin öne çıktığını gösterdi.