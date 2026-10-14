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Kaynak: AA

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yaşanan gerilime ilişkin değerlendirmesinde Tahran yönetimine yönelik tehditlerini sürdürdü. İran’ın nükleer silah sahibi olamayacağını savunan Trump, Washington yönetiminin atacağı adımların beklenmesi gerektiğini belirterek, “İran’a ne yapacağımızı bekleyin ve görün. Onlara günlerini göstereceğiz” diye konuştu.

Trump, İran hakkındaki mesajlarını Alaska’nın Wasilla kentinde düzenlenen siyasi mitingde verdi. ABD’de 3 Kasım’da gerçekleştirilecek Kongre ara seçimleri kapsamında düzenlenen etkinlikte konuşan Trump, İran’ın nükleer silaha sahip olmasına karşı oldukları yönündeki tutumunu yeniden dile getirdi.

TAYVAN, ALASKA’DAKİ DOĞAL GAZ PROJESİNE YATIRIM YAPACAK

Mitingde Alaska’da hayata geçirilmesi planlanan enerji projesine de değinen Trump, Tayvan’ın önümüzdeki 20 yıl içinde projede üretilecek sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) yüzde 30’unu satın almayı kabul ettiğini söyledi.

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ise aynı etkinlikte yaptığı açıklamada, Tayvan’ın Alaska’daki boru hattının geliştirilmesi amacıyla 4,4 milyar dolarlık yatırım yapma sözü verdiğini belirtti.