Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,43 yükselişle 13.884,32 puan oldu. Dün 13.689,00 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 85,51 puan ve yüzde 0,62 artışla 13.774,51 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 195,32 puan ve yüzde 1,43 artarak 13.884,32 puana yükseldi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 13.763,84 puanı, en yüksek 13.891,63 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,41, sanayi endeksi yüzde 1,36, hizmetler endeksi yüzde 1,15 ve teknoloji endeksi yüzde 1,42 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 84'ü yükselirken 12'si düştü. 4 hisse yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri Sasa Polyester, Türk Hava Yolları, ASELSAN, Akbank ile Ereğli Demir Çelik oldu.

ALTININ ONS FİYATI 4 BİN 752 DOLAR

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1710, sterlin/dolar paritesi 1,3440 ve dolar/yen paritesi 159,2 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 44,6890 liradan, avro 52,3690 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,3 azalışla 4 bin 752 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,1 azalışla 93,9 dolardan işlem görüyor.