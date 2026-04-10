İran savaşı sonrası, yerli savunma sanayi projeleri yeniden gündem oldu.
Kalkan DİHA ve TB3 tam not aldı: Biri işaretledi diğeri vurdu
Türkiye’nin savunma sanayisinde dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. İki büyük savunma sanayi projesi KALKAN DİHA ve TB3 yeni bir başarıya daha imza attı. İşte detaylar...Derleyen: Sinan Başhan
BİRİ İŞARETLEDİ DİĞERİ VURDU
KALKAN DİHA tarafından işaretlenen hedef, TB3 tarafından tam isabetle vuruldu.
Bayraktar İHA'ların sensör-paylaşımı ve koordineli taarruz kabiliyeti sergilendi.
Baykar’ın dikey iniş kalkış yeteneğine sahip Kalkan DİHA insansız hava aracı, son testinde elektro optik sistemleriyle tespit ettiği hedefleri başarıyla lazerle işaretledi.
Bu işaretli hedefleri Bayraktar TB3 SİHA tam isabetle vurdu.
Bu test, Baykar’ın insansız hava araçlarının ortak operasyon yeteneğini bir kez daha gösterdi.
Yapılan testte Baykar mühendisleri tarafından geliştirilen ve Kalkan DİHA’ya entegre edilen BG180 Elektro-Optik Keşif, Gözetleme ve Hedefleme Sistemi ile hedefi yüksek doğrulukla tespit edip lazerle işaretledi.
KALKAN DİHA’nın bu özelliği topçu ve roket sistemleriyle eşgüdümlü operasyonların önünü açıyor. Lazer işaretleme sayesinde topçu sistemlerinin ateş doğruluğu önemli ölçüde artacak.
KALKAN DİHA'NIN ÖZELLİKLERİ
Servis Tavanı: 10.000 feet
Operasyonel İrtifa: 6.000 feet
Haberleşme Menzili: 80+ km
Havada Kalış Süresi: 6 saat
Seyir Hızı: 48 KIAS
Azami Hız: 55 KIAS
3 Kilogram Faydalı Yük Kapasitesi
5 Metre Kanat Açıklığı
Dikey İniş Kalkışlı
78 Kilogram Azami Kalkış Ağırlığı
80+ Kilometre Haberleşme Menzili
Yarı Otonom Uçuş Modu
Hataya Dayanıklı Sistem Mimarisi
Elektro-Optik (EO) Kamera Modülü
Kızılötesi (IR) Kamera Modülü
Lazer Mesafe Ölçer
Dijital Veri ve Video Link
Sensör Füzyonu Destekli Tam Otonom Kalkış, İniş ve Uçuş
BG160 EO/IR ve Lazer Mesafe Ölçer