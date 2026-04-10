Mircea Lucescu son yolculuğa uğurlandı
Efsane teknik direktör Mircea Lucescu, Bükreş’te düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Futbol dünyasından birçok ismin katıldığı törende duygusal anlar yaşanırken, Lucescu kariyeri boyunca kazandığı başarılarla hatırlandı.Derleyen: Gül Devrim Koyun
Rumen futbol adamı Mircea Lucescu, 7 Nisan Salı günü 80 yaşında hayatını kaybetti.
Lucescu için dün Bükreş’teki Ulusal Stadyum’da anma töreni düzenlenirken, bugün Aziz Eleftherios Kilisesi’nde gerçekleştirilen cenaze töreninin ardından defnedilmek üzere uğurlandı.
Yaklaşık iki saat süren törene Bülent Korkmaz, Hakan Ünsal, Gheorghe Hagi, Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk ve teknik direktör Marius Sumudica’nın yanı sıra ailesi ve sevenleri katıldı.
Mircea Lucescu’nun oğlu Razvan Lucescu uzun süre tabutun başında beklerken, Marius Sumudica duygusal anlar yaşadı.
80 yaşında vefat eden Lucescu’nun cenazesi Bükreş’teki Bellu Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Defin işleminin ardından Razvan Lucescu’nun taziyeleri kabul edeceği belirtildi.
EN BAŞARILI TEKNİK DİREKTÖRLERDEN BİRİ
Kariyeri boyunca 37 kupa kazanan Lucescu, futbol tarihinin en başarılı teknik direktörleri arasında gösteriliyor.
Tecrübeli teknik adam, Galatasaray ve Beşiktaş ile Süper Lig şampiyonlukları yaşarken Galatasaray’a UEFA Süper Kupa zaferi kazandırdı, Shakhtar Donetsk ile de UEFA Kupası’nı elde etti. Lucescu, Dinamo Kiev ile 1, Shakhtar Donetsk ile ise 8 kez olmak üzere toplam 9 Ukrayna Ligi şampiyonluğu yaşadı.