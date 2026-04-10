Kırmızı ışık rekoru: Sadece bir ilde kesilen ceza ağızları açık bıraktırdı

Erzurum Valisi Aydın Baruş, İl Jandarma Komutanlığı’nda düzenlenen basın toplantısında, kentin asayiş raporunu açıkladı ve kentte 43 günde tam bin 877 adet kırmızı ışık ihlali cezası uygulandığını belirtti. Toplamda kesilen ceza tutarı ise 50 milyon TL oldu.

Erzurum Valisi Aydın Baruş, İl Jandarma Komutanlığı’nda düzenlenen basın toplantısında, yeni trafik düzenlemeleri sonrası kentin 43 günlük asayiş raporunu açıkladı.

Toplantıya İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Uğurlu da katıldı.

Erzurum trafiğinde en çok ihlal edilen kuralın kırmızı ışık olduğunu ifade eden Vali Baruş, 27 Şubat’tan bu yana kentte tam bin 877 adet kırmızı ışık ihlali cezası uygulandığını belirtti.

Kademeli olarak artan kırmızı ışık cezaları, sürücülerin bütçesini en çok sarsan kalemlerin başında yer aldı.

Yeni yasa ile birlikte tehlikeli araç kullanmanın cezaları da astronomik rakamlara ulaştı.

UYGULANAN AĞIR CEZALARI AÇIKLADI

Sürücü Belgesiz Araç Kullanımı: Ehliyeti geri alındığı halde trafiğe çıkan 182 kişiye toplamda kişi başı 200 bin TL ceza kesildi.

Dur İhtarına Uymamak: Ekiplerin dur ikazını dikkate almayan 11 kişiye, kişi başı 200 bin TL fatura kesildi.

Makas Atmak: Trafiği tehlikeye sokacak şekilde şerit değiştiren 3 sürücüye 90’ar bin TL ceza uygulandı.

Alkollü Araç Kullanımı: İlk kez yakalanan 39 sürücüye 25 bin TL’den başlayan cezalar verildi.

Toplantıda ayrıca sokak hayvanlarına yönelik çalışmalara da değinildi. 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden gelen sokak hayvanı ihbarlarına en geç 6 saat içinde müdahale edilmesi kararı alındığı duyuruldu.

Ayrıca Erzurum’daki hayvan bakımevi kapasitesinin, yeni projelerle birlikte toplamda 7 bin 300’e çıkarılmasının hedeflendiği belirtildi.

Kaynak: ANKA
