Gayrimenkulde yeni dönem: Güvenli Ödeme Sistemi zorunlu oluyor
Türkiye’de alım satımda dolandırıcılığın önüne geçmek için “Güvenli Ödeme Sistemi”ne geçiliyor. Araç satışlarında olduğu gibi ev, iş yeri ve arsa alım satımlarında da güvenli ödeme sistemi 1 Temmuz 2026 itibarıyla zorunlu hale geliyor.
İlk etapta 1 Mayıs 2026 tarihinde başlaması planlanan uygulama, Ticaret Bakanlığı’nın teknik altyapı çalışmalarını tamamlamak amacıyla iki ay ertelendi. Yeni sistemle birlikte hem alıcı hem de satıcı için daha güvenli bir ödeme süreci oluşturulması amaçlanıyor.
EV ALIM SATIMINDA GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİ NASIL OLACAK?
Yeni sistem devreye girdiğinde, gayrimenkul alım-satım işlemleri sırasında ödeme süreci tamamen dijital ve kontrollü şekilde gerçekleşecek. Noterde yapılan işlemler esnasında, bankaların mobil uygulamaları üzerinden Güvenli Ödeme Sistemi kullanılacak.
Bu süreçte alıcının gönderdiği para doğrudan satıcıya aktarılmayacak. Bunun yerine, işlem tamamlanana kadar bankalar tarafından oluşturulan güvenli bir havuzda blokeli şekilde tutulacak. Tapu devri gerçekleştiği anda ödeme satıcının hesabına geçecek. Eğer işlem herhangi bir nedenle iptal edilirse, para kesintisiz şekilde alıcıya iade edilecek.
DOLANDIRICILIK VE KAYIT DIŞI EKONOMİYE KARŞI ÖNLEM
Güvenli Ödeme Sistemi, araç satışlarında elde edilen başarılı sonuçların ardından gayrimenkul sektörüne de taşınıyor. Bu sistem sayesinde özellikle yüksek meblağlı işlemlerde yaşanan dolandırıcılık riskinin önüne geçilmesi hedefleniyor.
Ayrıca geçmişte sıkça karşılaşılan elden ödeme uygulamalarının da sona ermesi bekleniyor. Vergi kaybına yol açan bu yöntemlerin yerine tamamen kayıtlı ve şeffaf bir ödeme süreci getirilecek. Böylece hem alıcı hem de satıcı yasal güvence altına alınmış olacak.
YENİ SİSTEMLE İLGİLİ BELİRSİZLİKLER NELER?
Her ne kadar sistemin genel çerçevesi netleşmiş olsa da bazı detaylar henüz açıklığa kavuşmuş değil. Araç satışlarında güvenli ödeme başlatılırken plaka bilgisi kullanılıyor. Ancak gayrimenkul işlemlerinde hangi bilginin referans alınacağı henüz bilinmiyor.
Bunun yanı sıra, ödemenin nakit dışındaki yöntemlerle yapılması durumunda tapu devir sürecinin nasıl ilerleyeceği de merak konusu. Bu soruların yanıtlarının, Ticaret Bakanlığı tarafından önümüzdeki günlerde yayımlanacak yönetmelikle netleşmesi bekleniyor.
GAYRİMENKUL SEKTÖRÜNDE YENİ DÖNEM BAŞLIYOR
1 Temmuz 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek olan bu sistem, gayrimenkul sektöründe önemli bir dönüşümün başlangıcı olarak görülüyor. Hem güvenliğin artırılması hem de ekonomik şeffaflığın sağlanması açısından kritik bir adım olan uygulama, alım-satım süreçlerini daha sistematik ve güvenilir hale getirecek.
Yeni düzenleme ile birlikte, özellikle yüksek tutarlı işlemlerde yaşanan risklerin minimize edilmesi ve taraflar arasında güvenin artırılması hedefleniyor. Gayrimenkul piyasasında dengeleri değiştirecek bu uygulama, önümüzdeki dönemde sektörde standart hale gelecek gibi görünüyor.