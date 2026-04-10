Gayrimenkulde yeni dönem: Güvenli Ödeme Sistemi zorunlu oluyor

Bu süreçte alıcının gönderdiği para doğrudan satıcıya aktarılmayacak. Bunun yerine, işlem tamamlanana kadar bankalar tarafından oluşturulan güvenli bir havuzda blokeli şekilde tutulacak. Tapu devri gerçekleştiği anda ödeme satıcının hesabına geçecek. Eğer işlem herhangi bir nedenle iptal edilirse, para kesintisiz şekilde alıcıya iade edilecek.