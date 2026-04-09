Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,12 değer kazanarak 13.689,00 puandan tamamladı.Endeks, güne 6,23 puan ve yüzde 0,05 düşüşle 13.530,61 puandan başladı. Gün içinde en düşük 13.529,12 puanı, en yüksek ise 13.712,46 puanı gördü.

BIST 100, önceki kapanışa göre 152,16 puan artarken BIST 30 endeksi 191,42 puan ve yüzde 1,23 yükselişle 15.712,12 puandan kapandı.

Sektör endekslerinde teknoloji yüzde 2,86, hizmetler yüzde 1,38, sanayi yüzde 0,78 ve mali endeks yüzde 0,46 değer kazandı. BIST 100'e dahil hisselerin 57'si yükseldi, 42'si geriledi, 1 tanesi ise yatay seyretti. Günün en çok işlem gören hisseleri Türk Hava Yolları, ASELSAN, Ereğli Demir Çelik, TÜPRAŞ ve Akbank oldu.Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,1 düşüşle 6 milyon 824 bin lira seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı ise 4.764 dolar civarında işlem gördü.Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda 15 Mart 2028 vadeli tahvilin basit getirisi yüzde 36,41, bileşik getirisi yüzde 39,72 oldu. TCMB, doların efektif kurunu alışta 44,4791, satışta 44,6573 lira olarak açıkladı.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1678, sterlin/dolar paritesi 1,3405, dolar/yen paritesi 159,275 seviyesinde seyrederken, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 2,4 artışla 96,8 dolardan alıcı buldu.