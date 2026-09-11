İstanbul serbest piyasada dolar 48,6070 liradan, euro ise 56,4770 liradan güne başladı.
Serbest piyasada doların alış fiyatı 48,6050 lira, satış fiyatı ise 48,6070 lira olarak belirlendi.
Euro ise 56,4750 liradan alınırken, satış fiyatı 56,4770 lira oldu.
DÜN DOLAR VE EURO KAÇ LİRADAN KAPANDI?
Dün serbest piyasada doların satış fiyatı 48,4960 lira olmuştu. Euro ise günü 56,4810 liralık satış fiyatıyla tamamlamıştı.
Böylece yeni günde doların satış fiyatı yükselirken, euro önceki kapanışa göre geriledi.