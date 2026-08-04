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Kaynak: AA

İstanbul serbest piyasada döviz kurları yeni güne yatay seyre yakın bir başlangıç yaptı. Dolar ve euroda sınırlı değişimler gözlendi.

DOLAR NE KADAR OLDU?

Serbest piyasada dolar 47,5510 liradan alınırken, 47,5530 liradan satılıyor. Doların dünkü satış fiyatı ise 47,5350 lira seviyesindeydi.

EURO KAÇ TL?

Euro ise 54,7630 liradan alınıp 54,7650 liradan satılıyor. Dün euro/dolar paritesine paralel olarak euro’nun satış fiyatı 54,8250 lira olmuştu.

DÖVİZDE SON DURUM

Güne sakin başlayan döviz piyasasında, dolar ve euroda sınırlı yükseliş ve düşüşlerin devam ettiği görülüyor. Piyasalarda küresel gelişmelerin etkisi yakından takip ediliyor.