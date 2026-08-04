İstanbul serbest piyasada döviz kurları yeni güne yatay seyre yakın bir başlangıç yaptı. Dolar ve euroda sınırlı değişimler gözlendi.

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DOLAR NE KADAR OLDU?

Serbest piyasada dolar 47,5510 liradan alınırken, 47,5530 liradan satılıyor. Doların dünkü satış fiyatı ise 47,5350 lira seviyesindeydi.

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EURO KAÇ TL?

Euro ise 54,7630 liradan alınıp 54,7650 liradan satılıyor. Dün euro/dolar paritesine paralel olarak euro’nun satış fiyatı 54,8250 lira olmuştu.

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DÖVİZDE SON DURUM

Güne sakin başlayan döviz piyasasında, dolar ve euroda sınırlı yükseliş ve düşüşlerin devam ettiği görülüyor. Piyasalarda küresel gelişmelerin etkisi yakından takip ediliyor.