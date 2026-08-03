Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilerde; yılın ilk yarısında 25 milyar 746 milyon 177 bin dolar turizm geliri elde edildiği aktarıldı.

Gelirlerin detaylarına inince; turistlerin ülkede en fazla "yeme içme" harcaması gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Bakan Mehmet Nuri Ersoy turizm rakamlarını açıkladı: En fazla hangi ülkeden turist geldi?Bakan Mehmet Nuri Ersoy turizm rakamlarını açıkladı: En fazla hangi ülkeden turist geldi?Ekonomi

Dönerden pideye, lahmacundan ev yemeklerine farklı bölgelerdeki onlarca lezzet turistlere sunuldu.

Böylece ülkenin gastronomik çeşitliliği de milyonlarca insan tarafından tatılmış oldu.

Yılın ilk 6 ayında turistler, Türkiye'de yeme içme için 5 milyar 904 milyon 388 bin dolar harcama gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde, söz konusu harcama türünde elde edilen turizm geliri, 5 milyar 427 milyon 718 bin dolar olduğu ortaya çıkmıştı. Yeme içme gelirleri bu yılın ocak-haziran döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 9 artış kaydetti.

Turistler, giyecek ve ayakkabıya da 2,2 milyar dolar harcama yaptı. Bu harcama en fazla harcama yapılan grup olarak karşımıza çıktı.