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Kaynak: AA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilerde; yılın ilk yarısında 25 milyar 746 milyon 177 bin dolar turizm geliri elde edildiği aktarıldı.

Gelirlerin detaylarına inince; turistlerin ülkede en fazla "yeme içme" harcaması gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Dönerden pideye, lahmacundan ev yemeklerine farklı bölgelerdeki onlarca lezzet turistlere sunuldu.

Böylece ülkenin gastronomik çeşitliliği de milyonlarca insan tarafından tatılmış oldu.

Yılın ilk 6 ayında turistler, Türkiye'de yeme içme için 5 milyar 904 milyon 388 bin dolar harcama gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde, söz konusu harcama türünde elde edilen turizm geliri, 5 milyar 427 milyon 718 bin dolar olduğu ortaya çıkmıştı. Yeme içme gelirleri bu yılın ocak-haziran döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 9 artış kaydetti.

Turistler, giyecek ve ayakkabıya da 2,2 milyar dolar harcama yaptı. Bu harcama en fazla harcama yapılan grup olarak karşımıza çıktı.