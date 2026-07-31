Rüzgar türbini üretiminde dünya devlerinden biri olan Çinli bir şirket, Türkiye'ye 300 milyon euro değerinde devasa bir kanat üretim tesisi kurmaya hazırlanıyor. Bu dev yatırımın yeni adresi olmak içinse iki güçlü aday kıyasıya yarışıyor.
Çinli şirket Türkiye’de yer arıyor: Milyonluk yatırım için iki il karşı karşıya
Çinli bir şirket Türkiye'ye 300 milyon euro değerinde devasa bir kanat üretim tesisi kurmak için yer arıyor. Yatırım için iki il yarışıyor.Kaynak: İHA
Şirket yetkilileri, yatırımın fizibilite ve yer seçimi çalışmaları kapsamında geçtiğimiz günlerde hem Bandırma hem de Çine'de saha incelemeleri gerçekleştirdi. Türkiye'nin "yeşil OSB" sertifikasına sahip yenilikçi bölgelerinden biri olan Çine Organize Sanayi Bölgesi; bünyesindeki 112 Acil sağlık istasyonu, itfaiye ve karakol gibi güçlü altyapı donanımlarıyla heyetin dikkatini çekti.
Kulislerden yansıyan bilgilere göre; hazır üretim altyapısı, stratejik konumu ve özellikle Güllük Limanı'na olan doğrudan bağlantısı sebebiyle Çinli firmanın Çine OSB'ye daha sıcak baktığı ifade ediliyor. Yenilenebilir enerji sektörüne büyük bir ivme kazandıracak olan yatırımın öne çıkan detayları ise şu şekilde:
Tesisin 125 bin metrekareyi aşan geniş bir alana inşa edilmesi planlanıyor. Fabrika faaliyete geçtiğinde ilk etapta yaklaşık 600 kişiye doğrudan iş imkanı sunulacak.
Üretilecek rüzgar türbini kanatlarında en az %65 oranında yerlilik seviyesine ulaşılması hedefleniyor.
Türkiye'nin istihdamına ve ihracat potansiyeline ciddi bir katkı sunacak olan yaklaşık 300 milyon euroluk bu dev projenin hangi ilde hayat bulacağı büyük bir merak konusu.
Çinli şirketin tüm değerlendirmelerini tamamlayarak nihai kararını ağustos ayı sonuna kadar resmi olarak açıklaması bekleniyor.