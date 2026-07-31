Çinli şirket Türkiye’de yer arıyor: Milyonluk yatırım için iki il karşı karşıya

Kulislerden yansıyan bilgilere göre; hazır üretim altyapısı, stratejik konumu ve özellikle Güllük Limanı'na olan doğrudan bağlantısı sebebiyle Çinli firmanın Çine OSB'ye daha sıcak baktığı ifade ediliyor. Yenilenebilir enerji sektörüne büyük bir ivme kazandıracak olan yatırımın öne çıkan detayları ise şu şekilde: