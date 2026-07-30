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Kaynak: AA

İstanbul serbest piyasada döviz kurları yeni güne yükseliş eğilimiyle başladı. Dolar ve euro fiyatlarındaki hareketlilik yatırımcıların odağında yer alırken, açılış rakamları belli oldu.

DOLAR 47,4160 LİRADAN İŞLEM GÖRÜYOR

Serbest piyasada dolar 47,4140 liradan alınırken, 47,4160 liradan satılıyor. Dolar kurunda dünkü kapanışa göre sınırlı bir artış gözleniyor.

EURO 54,4180 LİRADAN GÜNE BAŞLADI

Euro ise serbest piyasada 54,4160 liradan alış, 54,4180 liradan satış fiyatıyla işlem görüyor. Euro kurunda da yukarı yönlü hareket dikkat çekiyor.

DÜNKÜ KAPANIŞA GÖRE ARTIŞ VAR

Dün doların satış fiyatı 47,3980 lira, euronun satış fiyatı ise 54,0320 lira olmuştu. Yeni günle birlikte her iki para biriminde de yükseliş kaydedildi.

Analistler, küresel piyasalardaki gelişmeler ve merkez bankalarının para politikalarına ilişkin beklentilerin döviz kurları üzerinde etkili olmaya devam ettiğini belirtiyor.