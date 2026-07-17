Meclis'te bekleyen fezlekeler arasında CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer'in de bulunduğu isimler yer alıyor.

TBMM'de yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin çok sayıda fezleke Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon'da işlem görmeyi bekliyor. Yeni yasama yılının başlamasıyla birlikte bu dosyaların yeniden ele alınabileceği belirtiliyor.

CHP'Lİ İSİMLER HAKKINDA FEZLEKELER BULUNUYOR

Meclis kayıtlarına göre CHP'den çeşitli milletvekilleri hakkında farklı gerekçelerle hazırlanmış dokunulmazlık fezlekeleri bulunuyor. Kamuoyuna yansıyan dosyalar arasında şu isimler öne çıkıyor:

Ali Mahir Başarır

Burhanettin Bulut

Veli Ağbaba

Turan Taşkın Özer

Mahmut Tanal Sezgin Tanrıkulu

Gökhan Günaydın

Özgür Karabat

Cemal Enginyurt (CHP İstanbul Milletvekili)

Oğuz Kaan Salıcı

Fezlekelerin içerikleri ise milletvekilleri hakkında farklı tarihlerde yürütülen soruşturmalara dayanıyor. Dokunulmazlıkların kaldırılıp kaldırılmayacağına ise Meclis'teki komisyon ve Genel Kurul süreçlerinin ardından karar verilecek.

GÖZLER EKİM AYINDA MECLİS'TE OLACAK

TBMM'nin ekim ayında yeni yasama yılına başlamasıyla birlikte bekleyen fezlekelerin yeniden gündeme gelmesi beklenirken, siyasi kulislerde de bu dosyaların CHP içindeki dengeleri etkileyebileceği konuşuluyor. Özellikle CHP'nin yeni dönemdeki parti yapılanması ve yönetim kadroları tartışılırken, fezlekesi bulunan bazı isimlerin üst düzey görevlerde yer alıp almayacağı da merak konusu oldu.

"NASIL KARAR ALINACAKSA, HEPİMİZ BU KARARA UYMAKLA MÜKELLEFİZ"

Eleştirilerin odağındaki isimlerden Turan Taşkın Özer konuyla ilgili YENİÇAĞ'a konuştu.

Turan Taşkın Özer, Özgür Özel'in kurmayı planladığı yeni parti de dokunulmazlığı kaldırılacağı için kendisine yer verilmeyeceği iddiasıyla ilgili de konuştu.

"Yeni parti kurulur, kurulmaz. Bunların tamamı ile ilgili genel seçilmiş genel başkanımız Özgür Özel ve seçilmiş yöneticilerimiz bu konularla ilgili çalışmalarını yürütüyorlar" diyen Özer "Evet. Bizim partimizde böyle bir dönemde, böyle bir zamanda, ülkenin Cumhuriyeti, demokrasisi tehlike altındayken, sandık, seçim tehlike altındayken, "Şu görevi alalım, bu görevi alalım, bize şu görevi versinler, vermesinler" gibi bakış açımız yoktur. Evet. Nasıl karar alınacaksa, hepimiz bu karara uymakla mükellefiz. Bir, yürüyüşe, yol yürüyüşüne hizmet etmek için de bir görev almak, bir koltukta oturmak şart değildir. Dolayısıyla olaylara böyle bakıyorum. Yani görev aldı, almadı hiç takıldığımız konular değil yani." ifadelerini kullandı.

SİYASİ KULİSLERDE FARKLI DEĞERLENDİRMELER YAPILIYOR

Yeni yasama döneminde fezlekelerin yeniden gündeme gelecek olması, Ankara kulislerinde de çeşitli değerlendirmelere neden oldu. Özellikle CHP'de yaşanan kurultay tartışmaları ve parti içindeki siyasi hareketlilik nedeniyle fezlekelerin zamanlaması da dikkatle takip ediliyor.

Siyasi gözlemciler, dokunulmazlık dosyalarının Meclis gündemine gelmesinin önümüzdeki dönemde siyaset gündemini etkileyebilecek başlıklardan biri olacağı değerlendirmesinde bulundu.