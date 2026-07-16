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CHP'de mutlak butlan kararı ve olağanüstü kurultay tartışmalarının ardından yeni parti iddiaları siyaset gündeminin ilk sıralarına yerleşti. Kulislerde konuşulanlara göre, Özgür Özel'in liderliğinde kurulması planlanan yeni siyasi parti için hazırlıklar sürerken, yaklaşık 45 milletvekilinin yeni partiye katılabileceği öne sürülüyor.

İddialara göre, 20 Temmuz'da başlayacak adli tatilin ardından hukuki sürecin netleşmesiyle birlikte temmuz sonu veya ağustos başında yeni partiye ilişkin resmi adımların atılması planlanıyor.

HUKUKİ SÜRECİN TAMAMLANMASI BEKLENİYOR

Parti kurmayları yeni bir parti kurmanın ilk tercih olmadığını, ancak mevcut seçilmiş yönetimin yargı kararıyla görevden uzaklaştırılması nedeniyle tüm hukuki süreçlerin tamamlanmasının beklendiğini belirtti.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan başvuru ile Parti Meclisi'nin durumuna ilişkin sürecin netleşmesinin ardından yol haritasının belirlenecek

"KURULDUĞU GÜN ANA MUHALEFET OLACAK" İDDİASI

Siyasi kulislerde en çok konuşulan başlıklardan biri de yeni partinin Meclis'teki gücü oldu. İddialara göre yaklaşık 45 milletvekilinin Yeni Parti'ye katılması hedefleniyor.

Parti kurmaylarının, sadece milletvekilleriyle değil il ve ilçe örgütleriyle de güçlü bir geçiş planladığı öne sürülürken, yeni partinin kurulduğu anda ana muhalefet konumuna gelmesi bekleniyor.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN "YENİ PARTİ" AÇIKLAMASI

Özgür Özel de yaptığı açıklamada Yeni Parti için hazırlıkların sürdüğünü belirterek isim ve logo çalışmalarının devam ettiğini söylemişti.

Özel, "Şimdilik 'Yeni Parti' diyelim. İsimde genel bir kabul gören seçenek belli, logo üzerinde çalışılıyor. Mahkeme ve Yargıtay süreçleri 10-15 günlük işler. Ardından MYK'mızı il başkanlarımızı ve PM'yi toplayıp kararımızı vereceğiz. Bir grubumuz yeni partinin kurulumu, diğer grubumuz ise mevcut bir siyasi partinin hazırda bulundurulmasıyla ilgileniyor. Tüzük ve program yazılıyor. Ağustos başıyla birlikte resmi adımlar atılır." ifadelerini kullanmıştı.

45 MİLLETVEKİLİNDEN 38'İ CHP'Lİ

Kulislerde Özgür Özel'in 'Yeni Parti'sine gidecek 45 milletvekilinin 38'inin CHP kökenli olduğunu konuşuluyor.

O vekiller Özgür Özel dahil Veli Ağbaba, Bülent Tezcan, Tekin Bingöl, Gökhan Günaydın, Murat Emir, Ali Mahir Başarır, Burhanettin Bulut, Ensar Aytekin, Özgür Karabat, Gökan Zeybek, Gökçe Gökçen, Ulaş Karasu, Zeynel Emre, Suat Özçağdaş, Mahmut Tanal, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Seyit Torun, Turan Taşkın Özer, Sezgin Tanrıkulu, Murat Bakan, Yunus Emre, Umut Akdoğan, Deniz Yücel, Süleyman Bülbül, Asu Kaya, Aysu Bankoğlu, Aylin Yaman, Gamze Taşçıer, Sibel Suiçmez, Kayıhan Pala, Ali Gökçek, Cumhur Uzun, Cavit Arı, Aliye Coşar, Elvan Işık Gezmiş, Servet Mullaoğlu, Gizem Özcan.

Diğer partilerden CHP'ye geçenler;

İYİ Parti'den 3 Vekil: Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, Aykut Kaya, Ümit Özlale

Demokrat Parti'den 2 Vekil: Cemal Enginyurt, Salih Uzun

Demokrasi ve Atılım Partisi'nden (DEVA) 2 Vekil: Evrim Rızvanoğlu (Emir), Selma Aliye Kavaf

Özgür Özel'le birlikte hareket ediyor görünen daha fazla sayıda milletvekili olmasına rağmen 'yeni partiye geçiyoruz' denildiğinde sayının düşebileceği de kulislerde konuşulanlar arasında...