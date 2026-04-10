Televizyon ekranlarında çok az yarışma programı var. Bunlara bir yenisi daha ekleniyor: ‘Var mısın? Yok musun?’

Yıllar önce yayınlanan sevilen yarışma programı seneler sonra atv’de izleyici karşısına çıkacak. Yarışmayı sunacak isim belli oldu. İlk tanıtımı yayınlandığı zaman, ‘Kim sunacak acaba?’ diye düşünmüştüm. Birkaç tahminim arasında Esra Erol da vardı. Onun olabileceğini düşünmemi sağlayan şey ise, daha önce de Müge Anlı’nın kanalın başka bir programını sunmuş olmasıydı. ‘Bu programı neden Esra Erol sunmasın?’ diye düşünmedim desem, yalan olur. En nihayetinde Esra Erol, programın yeni döneminde ‘Var mısın? Yok musun?’ diyecek. Gündüz kuşağı programından sonra Esra Erol’u bambaşka bir yapımda izleyeceğiz. Tanıtımları beğendim. Yakışmış. Hayırlı olsun.

Programın yayın günü henüz belli değil ama bugün yarın açıklanır. Muhtemelen, yaz döneminde de devam edebilir. Büyük ödülün 5 milyon TL olduğu yarışma, yakında atv’de ekran yolculuğuna başlayacak.

Yaşar’dan ‘Sebebim’e modern dokunuş

Yaşar, ilk olarak 1996 yılında Demet Akalın’ın ilk çıkış parçası olarak müzik dünyasında fırtınalar estiren ‘Sebebim’i yıllar sonra yeniden yorumlayarak Poll Production etiketiyle yayınladı.

Sözleri Seda Akay’a, müziği Niran Ünsal’a ait şarkının düzenlemesini Fırat Baylar yapmış. Şarkıya Kemal Bağbuğ’un yönetmenliğinde bir de klip çekilmiş.

‘Sebebim’, birine duyulan aşkın insanın tüm duygularını nasıl şekillendirdiğini ve o kişiyi hayatın merkezine koymanın getirdiği duygusal karmaşıklığı anlatıyor.

Yapım Aşamasında Sergisi, ziyarete açıldı

Beyoğlu’nda yer alan Arter’in yeni grup sergisi ‘Yapım Aşamasında’, kurumun son 15 yılda gerçekleştirdiği sergiler kapsamında desteklediği ve bir kısmını koleksiyonuna kattığı 300’ü aşkın yapıt arasından seçilen eserleri, bu sergiye özgü yeni üretimlerle bir araya getirdi.

Arter’de düzenlenen sergide 27 sanatçının 39 yapıtı yer alıyor. Serginin Ekim 2026’da ziyarete açılacak ikinci bölümünde, ilk bölümde yer alan eserlerin birçoğu yerini farklı eserlere bırakacak ve bu bağlamda hayata geçirilecek yeni eserler de sergiye dâhil edilecek. Küratörlüğünü Emre Baykal’ın üstlendiği sergi, Arter’in yaratıcı süreçlere alan açan üretim tarihini de görünür kılıyor.

Arter’in giriş ve -1. kat galerilerinin yanı sıra, binanın çeşitli işlevlerdeki kamusal mekânlarına yayılan ‘Yapım Aşamasında’, ücretsiz olarak ziyaret edilebilir.