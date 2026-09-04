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Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından hayata geçirilen Go Türkiye Mini Dizileri, Türkiye’nin turizm değerlerini uluslararası izleyiciyle buluşturmaya devam ediyor.

Bugüne kadar 9 milyar gösterim ve 5,5 milyarı aşan izlenmeye ulaşan serinin yeni yapımı “Kalbimin Rotası Karadeniz” oldu. Mini dizi, bu kez Doğu Karadeniz’in doğasını, kültürünü, gastronomisini ve yaşam biçimini romantik bir hikaye üzerinden ekranlara taşıyor.

CEMRE BAYSEL VE MERT YAZICIOĞLU BAŞROLDE

Başrollerini Cemre Baysel ve Mert Yazıcıoğlu’nun paylaştığı “Kalbimin Rotası Karadeniz”, bölgenin doğal güzelliklerini sinematografik bir anlatımla izleyiciye sunuyor.

Sky Film imzasını taşıyan yapımın yapımcılığını Emre Oskay, senaristliğini Emre Kavuk üstleniyor. Yönetmen koltuğunda ise Ketche adıyla bilinen Hakan Kırvavaç bulunuyor.

Doğa, kültür, gastronomi, macera ve romantizmi aynı hikayede buluşturan mini dizide Doğu Karadeniz’in kendine özgü yaşam kültürü de hikayenin önemli parçalarından biri olarak öne çıkıyor.

UZUNGÖL’DEN BORÇKA KARAGÖL’E UZANAN YOLCULUK

Çekimleri Trabzon, Rize ve Artvin’de gerçekleştirilen yapımda bölgenin dikkat çeken turizm noktaları hikayenin merkezine yerleştirildi.

Yolculuk; Uzungöl ve Sümela Manastırı’ndan Rize’nin çay bahçelerine, Ayder Yaylası, Fırtına Vadisi ve Zilkale’den Mençuna Şelalesi ve Borçka Karagöl’e kadar uzanıyor.

Yaylalar, vadiler, şelaleler, göller ve tarihi yapılar mini dizinin görsel dünyasında önemli bir yer tutarken, her destinasyon bölgenin kendine özgü kültürü ve atmosferiyle hikayeye dahil ediliyor.

“Kalbimin Rotası Karadeniz”, Doğu Karadeniz’i yalnızca doğal güzellikleriyle değil, gastronomisi, kültürü ve günlük yaşamıyla da uluslararası izleyiciye tanıtmayı amaçlıyor.

Go Türkiye, destinasyonları klasik tanıtım filmlerinin ötesine taşıyarak özgün hikayeler ve sinematografik yapımlarla seyahat deneyimini izleyiciye aktarıyor.

TGA Genel Müdürü Sinan Seha Türkseven de Go Türkiye Mini Dizileriyle Türkiye’nin hikayesini farklı bir anlatım diliyle dünyaya ulaştırmayı hedeflediklerini belirtti.

Türkseven, serinin ulaştığı 9 milyar gösterim ve 5,5 milyarı aşan izlenmenin bu stratejinin gördüğü ilgiyi ortaya koyduğunu ifade ederek, “Kalbimin Rotası Karadeniz”in de Doğu Karadeniz’in doğasını, kültürünü ve yaşamını uluslararası izleyiciye hikaye içinde sunan güçlü örneklerden biri olduğunu söyledi.