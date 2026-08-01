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Kaynak: AA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), doğal gaz dağıtım şirketlerinin perakende satış tarifelerine ilişkin yeni düzenlemeyi Resmi Gazete’de yayımladı.

TARİFE DÖNEMİ 5 YIL OLACAK

Alınan karara göre, doğal gaz dağıtım şirketleri için dördüncü tarife uygulama dönemi 1 Ocak 2027 ile 31 Aralık 2031 tarihleri arasında geçerli olacak. Böylece yeni dönem 5 yıllık bir süreci kapsayacak.

SİSTEM KULLANIM BEDELİNE YENİ HESAPLAMA

EPDK, sistem kullanım bedellerinin hesaplanmasına ilişkin esasları da yeniden belirledi. Buna göre, dördüncü tarife döneminde itfa süresi 22 yıl olarak dikkate alınacak.

YATIRIM TAVANINDA DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ

Kurul kararları kapsamında Aksa Siirt Batman Doğalgaz Dağıtım AŞ’nin tarife revizyonu da güncellendi.

Şirketin 2026 yılı için yatırım tavanı 24 milyon 154 bin 452 liradan 54 milyon 749 bin 963 liraya yükseltildi.

SEKTÖRDE YENİ DENGE DÖNEMİ

Yeni düzenlemenin, doğal gaz dağıtım sektöründe maliyet hesaplamaları ve tarifeler üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Uzmanlar, özellikle sistem kullanım bedellerine ilişkin değişikliklerin hem şirketlerin yatırım planlarını hem de uzun vadeli fiyat yapısını etkileyebileceğine dikkat çekiyor.