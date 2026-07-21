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Kaynak: AA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), mayıs dönemine ait "Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sektör Raporu"nu yayımladı. Açıklanan verilere göre, lisanslı rafinerici ve dağıtıcıların gerçekleştirdiği toplam LPG ithalatı, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 0,77 artış kaydederek 283 bin 155 ton seviyesinde gerçekleşti.

Mayıs ayında Türkiye'ye en fazla LPG tedarik eden ülke Cezayir oldu. Cezayir'i sırasıyla Rusya, Suudi Arabistan, İtalya, ABD, Nijerya, Kazakistan, Hırvatistan ve Mısır takip etti.

LPG ihracatı ise aynı dönemde gerileme gösterdi. Rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerinin dış satımı yüzde 15,82 azalarak 45 bin 910 tona düştü. Bu süreçte Birleşik Arap Emirlikleri, Ukrayna, Bangladeş, Bulgaristan, KKTC, İngiltere, Romanya, Lübnan ve Türkiye Serbest Bölge dâhil olmak üzere 9 farklı bölge ve ülkeye LPG satışı yapıldı.

Öte yandan, yurt içi LPG üretimi dikkate değer bir yükseliş sergiledi. Türkiye'nin LPG üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,69 oranında artışla 101 bin 426 tonu buldu.

Dağıtıcı lisansına sahip firmaların mayıs ayındaki toplam LPG satışı 336 bin 830 ton olarak kaydedildi. Pazar payının büyük bir kısmını elinde tutan otogaz, yüzde 85,69'luk oranla tüketimde ilk sırada yer aldı. Dağılımda otogazı, yüzde 11,80 pay ile tüplü LPG ve yüzde 2,51 pay ile dökme LPG izledi.