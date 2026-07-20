Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Diğer

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) verilerine göre 2026 yılının ilk 6 ayında elektrikli araçların şarjı için tüketilen elektrik miktarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 153,5 artarak 392 bin 252 MWh’ye ulaştı.

İŞLEM SAYISI 15 MİLYONU AŞTI

Aynı dönemde şarj işlemi sayısı 15 milyon 408 bin 578’e yükselirken, toplam şarj süresi 17 milyon 569 bin 444 saat olarak kaydedildi.

GEÇEN YILA GÖRE BÜYÜK SIÇRAMA

2025’in aynı döneminde 7 milyon 838 bin 168 şarj işlemi yapılırken, toplam süre 7 milyon 400 bin 977 saat, tüketim ise 154 bin 723 MWh seviyesindeydi. Böylece yıllık bazda işlem sayısı yüzde 96,6, süre yüzde 137,4 ve tüketim yüzde 153,5 arttı.

ŞARJ NOKTALARI HIZLA ARTIYOR

Türkiye genelinde şarj noktası sayısı 45 bin 660’a ulaştı. Bu altyapının 19 bin 903’ünü DC, 25 bin 731’ini AC ve 26’sını mobil şarj noktaları oluşturuyor.

ALTYAPI BÜYÜMESİ DİKKAT ÇEKİYOR

2024 başında 12 bin 84 olan şarj noktası sayısı, 2025 başında 26 bin 462’ye yükselirken, 2026 itibarıyla 45 bin seviyesini aşarak hızlı büyümesini sürdürdü.