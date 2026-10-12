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Kaynak: AA

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi artış gösterdi. Önceki gün 4 milyon 329 bin 30 lira olarak açıklanan toplam işlem hacmi, dün 4 milyon 582 bin 800 liraya yükseldi.

Piyasada gerçekleşen ticaret miktarı ise 240 bin metreküp olarak kayıtlara geçti.

DOĞAL GAZDA REFERANS VE DENGELEME FİYATLARI

Spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 19 bin 95 lira olarak belirlendi. Piyasa katılımcıları için uygulanan dengeleme gazı fiyatları ise şu şekilde netleşti:

SPOT DOĞAL GAZ PİYASA GÖSTERGELERİ

Referans fiyat (1000 m³) : 19.095,00 TL

Dengeleme gazı alış fiyatı : 20.049,75 TL

Dengeleme gazı satış fiyatı : 18.140,25 TL

TÜRKİYE'YE GAZ GİRİŞİ VE PİYASA ARZ VERİLERİ

Piyasaya giren ve arz edilen doğal gaz miktarlarına ilişkin son veriler de açıklandı. Günlük bazda gerçekleşen akış verileri şu şekilde paylaşıldı:

Türkiye'ye günlük gaz girişi: 117 milyon 324 bin 615 metreküp

Piyasaya arz edilen miktar: 117 milyon 216 bin 426 metreküp