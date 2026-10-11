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Kaynak: AA

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) tarafından açıklanan güncel verilere göre, spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi ve fiyat dengeleri netleşti.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 19 bin 155 lira olarak belirlendi. Piyasada gerçekleşen toplam gaz ticaret miktarı ise 226 bin metreküp olarak kayıtlara geçti.

İŞLEM HACMİNDE DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ

EPİAŞ verilerine göre piyasadaki toplam işlem hacminde güçlü bir yükseliş yaşandı. Bir önceki gün 2 milyon 228 bin 616 lira olarak açıklanan işlem hacmi tutarı, dün 4 milyon 329 bin 30 lira seviyesine fırladı.

DENGELEME GAZI FİYATLARI VE GİRİŞ-ARZ RAKAMLARI

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 20 bin 112 lira 75 kuruş, satış fiyatı ise 18 bin 197 lira 25 kuruş olarak uygulandı.

Sistem verilerine göre Türkiye'ye dün giren toplam doğal gaz miktarı 114 milyon 859 bin 252 metreküp oldu. Piyasaya arz edilen toplam doğal gaz miktarı ise 114 milyon 737 bin 134 metreküp olarak gerçekleşti.