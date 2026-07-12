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Kaynak: AA

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot piyasada işlem hacmi 11 milyon 303 bin 782 lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün kaydedilen 14 milyon 843 bin 795 liraya kıyasla gerileme gösterdi.

TİCARET MİKTARI AÇIKLANDI

Piyasada dün toplam 658 bin metreküp doğal gaz ticareti gerçekleştirildi. Referans fiyatın 17 bin liranın üzerine çıkması, piyasadaki hareketliliği gözler önüne serdi.

DENGELEME FİYATLARI BELLİ OLDU

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 37 lira 95 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 320 lira 5 kuruş olarak açıklandı.

ARZ VE GİRİŞ RAKAMLARI

Türkiye’ye dün 109 milyon 184 bin 336 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen toplam gaz miktarı 109 milyon 169 bin 237 metreküp olarak kaydedildi.