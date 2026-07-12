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Kaynak: AA

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 34,8 yükselerek, 1 milyar 598 milyon 582 bin 112 lira olarak belirlendi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 20.00'de 4 bin 500 lira, en düşük saat 12.00'de 1000 lira olarak açıklandı.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 630 lira 26 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 664 lira 26 kuruş kaydetti.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 151 lira, en düşük 170 lira olarak paylaşıldı.