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Kaynak: AA

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 14 milyon 843 bin 795 liraya yükseldi. Bu rakam, önceki gün açıklanan 5 milyon 852 bin 926 liraya kıyasla sert bir artışa işaret etti.

REFERANS FİYAT 17 BİN 525 LİRA

Dün spot piyasada:

1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 525 lira 14 kuruş olarak belirlendi

Toplam gaz ticaret miktarı 847 bin metreküp oldu

DENGELEME FİYATLARI DA AÇIKLANDI

Piyasa katılımcıları için: Dengeleme gazı alış fiyatı: 18 bin 401 lira 40 kuruş

Dengeleme gazı satış fiyatı: 16 bin 648 lira 88 kuruş

olarak kayıtlara geçti.

ARZ VE GİRİŞ DENGESİ DİKKAT ÇEKTİ

Türkiye’ye dün: 120 milyon 809 bin 455 metreküp doğal gaz girişi sağlandı

120 milyon 826 bin 353 metreküp gaz arz edildi.