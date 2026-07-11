Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 14 milyon 843 bin 795 liraya yükseldi. Bu rakam, önceki gün açıklanan 5 milyon 852 bin 926 liraya kıyasla sert bir artışa işaret etti.
REFERANS FİYAT 17 BİN 525 LİRA
Dün spot piyasada:
1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 525 lira 14 kuruş olarak belirlendi
Toplam gaz ticaret miktarı 847 bin metreküp oldu
DENGELEME FİYATLARI DA AÇIKLANDI
Piyasa katılımcıları için: Dengeleme gazı alış fiyatı: 18 bin 401 lira 40 kuruş
Dengeleme gazı satış fiyatı: 16 bin 648 lira 88 kuruş
olarak kayıtlara geçti.
ARZ VE GİRİŞ DENGESİ DİKKAT ÇEKTİ
Türkiye’ye dün: 120 milyon 809 bin 455 metreküp doğal gaz girişi sağlandı
120 milyon 826 bin 353 metreküp gaz arz edildi.