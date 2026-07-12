Miras kavgası milyarlık Türk devlerini iflas ettirdi

Türkiye ekonomi tarihinin en sert aile içi kavgası Aksa Enerji ve Kazancı Holding bünyesinde patlak verdi. Kurucu Ali Rıza Kazancı’nın oğulları Mehmet ve Cemil Kazancı arasındaki ipler, Mehmet Kazancı'nın Çukurova Holding patronu Mehmet Emin Karamehmet ile ortaklığa gitmesiyle koptu. Savcılık dosyalarına kadar yansıyan iddialara göre; Cemil Kazancı holdingi korumalarla basarak kardeşi Mehmet'i odaya kilitledi ve ölümle tehdit etti. Bu şiddetli ayrılık, şirketin bölünmesine ve enerji pazarındaki dengelerin tamamen değişmesine neden oldu.