Türkiye’de devasa servetlerin ardında bıraktığı miras kavgaları, yalnızca kan bağlarını koparmakla kalmıyor; binlerce kişiye istihdam sağlayan köklü şirketlerin iflasına ve ülke ekonomisinde derin sarsıntılara yol açıyor. Kurumsallaşmayı başaramayan şirketler, kurucularının vefatı sonrasında varisler arasında patlak veren ve adliye koridorlarına taşan bitmek bilmeyen hukuki savaşların kurbanı oluyor.
Miras kavgası milyarlık Türk devlerini iflas ettirdi
Türkiye’nin en köklü aileleri, kurucularının vefatıyla amansız bir servet savaşına sürüklendi. Sabancı’dan Erbakan’a, Uzel’den Tatlıcı’ya uzanan milyar dolarlık miras kavgaları. Bazı devler bunlara dayanamayıp iflasa sürüklendi.Gülsüm Hülya Sundu
Türkiye Gazetesi’nde Kaan Zenginli’nin haberine göre; Türkiye’nin en büyük traktör üreticisi olan Uzel Makina, kurucu Ahmet Uzel’in vefatıyla telafisi imkansız bir sürece girdi. Anne Türkan Uzel ile oğulları Önder ve Serdar Uzel arasında alevlenen hisse kavgası, Avrupa'nın sayılı üretim tesislerinden birini iflasa sürükledi. Koca fabrika çürümeye terk edilirken, binlerce işçi sokağa kalarak büyük mağduriyetler yaşadı.
Ünlü sanayici Halis Toprak’ın vefatı, holdingde dengeleri altüst etti. Toprak’ın kendisinden 54 yaş küçük eşi Nazlıcan Tagizade ile ilk evliliğinden olan çocukları arasındaki sert yargı savaşı, paha biçilemez yalıların ve dev sanayi tesislerinin bir bir satılmasıyla sonuçlandı.
Türkiye'nin en zengin ailelerinde yaşanan servet paylaşımları, uluslararası ekonomi dergilerinin bile manşetlerine taşındı. Şehmuz Tatlıcı'nın ardında bıraktığı tartışmalar henüz soğumadan, kardeşi Salih Tatlıcı'nın vefatı yeni bir fırtına kopardı. Salih Tatlıcı’nın ilk eşinden olan çocukları ile ikinci eşi arasında başlayan tam 3 milyar dolarlık devasa miras davası yıllara yayıldı.
İhsan Sabancı’nın evlilik dışı ilişkisinden doğan kızı Sevilay Sabancı’nın yasal olarak hak iddia etmesi, aileyi bir kez daha mahkemeye taşıdı. Emirgân’daki dünyaca ünlü Atlı Köşk ve milyarlarca liralık holding hisseleri uzun süren hukuki süreçlerin hedefi oldu.
Turizm devi Dedeman Holding’de Murat Dedeman’ın vefatı sonrası son eşi ve çocukları arasında yönetim krizi yaşandı. Benzer bir tablo spor ve sanayi camiasında da görüldü. Gençlerbirliği'nin efsanevi başkanı İlhan Cavcav'ın mirası (un fabrikaları, nakit ve gayrimenkuller), eşi Nazan Cavcav ile ilk eşinin çocukları arasında vasiyet iptali davalarıyla başkentin en büyük hukuk mücadelelerinden birine dönüştü.
Miras kavgaları sadece iş dünyasıyla sınırlı kalmadı; siyasetçilerin ve enerji devlerinin kapısını da çaldı. Türk siyaset tarihinin efsanevi isimlerinden Necmettin Erbakan’ın vefatı sonrası aile üyeleri mahkemelik oldu. Zeynep Erbakan, mirasının haksız yere devredildiği gerekçesiyle kardeşleri Fatih ve Elif Erbakan ile eniştesi Mehmet Altınöz hakkında suç duyurusunda bulunarak banka hesapları ve gayrimenkuller üzerindeki iddialarını yargıya taşıdı.
Çamlıca’daki ünlü tesislerin sahibi Yafes Öztürk’ün vefatı ise süreci bambaşka bir boyuta taşıdı. Öztürk’ün dört farklı eşinden olan çocukları arasındaki davada DNA testleri devreye girdi, servet paylaşımı adeta bir kördüğüme dönüştü.
Türkiye ekonomi tarihinin en sert aile içi kavgası Aksa Enerji ve Kazancı Holding bünyesinde patlak verdi. Kurucu Ali Rıza Kazancı’nın oğulları Mehmet ve Cemil Kazancı arasındaki ipler, Mehmet Kazancı'nın Çukurova Holding patronu Mehmet Emin Karamehmet ile ortaklığa gitmesiyle koptu. Savcılık dosyalarına kadar yansıyan iddialara göre; Cemil Kazancı holdingi korumalarla basarak kardeşi Mehmet'i odaya kilitledi ve ölümle tehdit etti. Bu şiddetli ayrılık, şirketin bölünmesine ve enerji pazarındaki dengelerin tamamen değişmesine neden oldu.
Kökleri asırlar öncesine dayanan gıda markaları da vârislerin anlaşmazlıkları yüzünden ağır darbeler aldı. Güllüoğlu, isim hakkı yüzünden anlaşamayan vârisler bölünerek birbirlerine rakip farklı tabelalar astı.
Tarihi Vefa bozacısı, dördüncü kuşak temsilcileri arasındaki işletme ve marka tescili kavgaları ticari davalara dönüştü.
Ziya Şark Sofrası, ortaklık yapısındaki çatırdamalar kurumu uzun soluklu ticari ihtilaflara sürükledi.