Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot piyasada işlem hacmi önceki güne kıyasla gerileyerek 5 milyon 959 bin 548 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 10 milyon 935 bin 627 lira seviyesindeydi.

Piyasada dün gerçekleşen gaz ticaret miktarı ise 343 bin metreküp olarak kayıtlara geçti.

Dengeleme gazı fiyatları da belli oldu. Buna göre piyasa katılımcıları için alış fiyatı 18 bin 243 lira 52 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 506 lira 4 kuruş olarak açıklandı.

Öte yandan Türkiye’ye dün toplam 106 milyon 171 bin 879 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 106 milyon 143 bin 44 metreküp oldu.