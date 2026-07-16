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Kaynak: AA

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot piyasada işlem hacmi 13 milyon 104 bin 790 liraya yükseldi. Bu rakam, bir önceki gün açıklanan 9 milyon 401 bin 824 liraya kıyasla kayda değer bir artışa işaret etti.

Piyasada gerçekleşen toplam gaz ticaret miktarı ise 757 bin metreküp oldu. Fiyat tarafında ise dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 177 lira 5 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 445 lira 91 kuruş olarak açıklandı.

Öte yandan Türkiye’ye dün toplam 103 milyon 344 bin 610 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşirken, piyasaya arz edilen gaz miktarı 103 milyon 313 bin 951 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Veriler, hem fiyat hem de işlem hacminde yaşanan hareketliliğin enerji piyasasında dikkatle takip edildiğini ortaya koyuyor.