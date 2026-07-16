Ole Hansen'in analizlerine göre altındaki panik satışları, petrol fiyatlarının sert yükselmesine rağmen son buldu. 4 bin dolar sınırına takılan altında, sert satış dalgası görülmese de alım miktarında önemli alım dalgası görülmedi.
Dev banka altının geleceğini tayin etti: O seviyeyi aşarsa durdurmak imkansız
Altın fiyatlarının ilgiyle takip edildiği son günlerde, Saxo Bank stratejisti Ole Hansen'in değerlendirmeleri, piyasadaki bilinmezliğe son noktayı koydu. Hansen hem dip hem de tavan fiyat verdi ve yatırımcıyı uyardı.Kaynak: Diğer
Ole Hansen altında yükseliş için kritik seviyeyi de açıkladı. Hansen'in değerlendirmeleri şöyle:
Geleneksel olarak yükselen petrol fiyatlarının enflasyon beklentilerini artırarak, Hazine tahvil getirilerini destekleyerek ve ABD dolarını güçlendirerek olumsuz etkilere sebep olduğunu hatırlatan Hansen, “Böylece getiri sağlamayan altın gibi varlıkları elde tutmanın maliyeti artar.” dedi.
“Brent petrolün 85 doların üzerine çıkması ve dizel, benzin, jet yakıtının varil başına 160 dolara yakın seviyelerde işlem görmesiyle birlikte, altın şu ana kadar daha derin bir satış baskısından kaçınmayı başardı.
Petrol ve altın arasındaki ters orantının bozulduğu sonucuna varmak için henüz çok erken olsa da 4.000 dolar civarında gösterilen direnç; yatırımcıların, enflasyon korkularına karşı agresif bir şekilde satış yapma isteğinin azaldığını gösteriyor.”
“Sürekli yüksek enerji maliyetleri şirket kâr marjlarını aşındırarak ve yatırımları zayıflatarak, ekonomik büyümeyi yavaşlatma riskini de beraberinde getiriyor. Bu endişeler enflasyon korkularının önüne geçmeye başlarsa, altının savunma niteliği bir defa daha baskın itici güç haline gelebilir.”
Geçen ayki tasfiye işlemlerinin ardından altın ETF varlıklarının genel olarak istikrar kazandığını aktaran Hansen “Bu da agresif satış aşamasının büyük ölçüde sona erdiğini ancak yatırımcıların henüz yeniden alım yapmasına yol açmadığını da gösteriyor.
Bu arada, merkez bankalarının devam eden alımları önemli bir yapısal talep kaynağı sağlıyor ve altının yeni bir trendinin başlangıcından ziyade bir konsolidasyon aşamasında olduğu görüşümüzü güçlendiriyor.” değerlendirmesinde bulundu.
“4.200 doların üzerinde kalıcı bir kırılma, yatırımcıların enflasyonun ötesine bakmaya ve bunun yerine uzun süreli bir enerji şokunun daha geniş ekonomik sonuçlarına odaklanmaya başladığını gösterecektir.
3.950 ABD dolarının altına bir hareket ise enflasyon endişelerinin, daha yüksek tahvil getirilerinin ve daha güçlü doların bir defa daha gündemi ele geçirdiğine işaret edecektir.”