Yeniçağ Gazetesi
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Milyonları ilgilendiren ödeme hesaplara yattı: Bakanlık yeni tutarı da açıkladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, temmuz ayına ilişkin 7 milyar liralık Evde Bakım Yardımı'nın hesaplara yatırıldığını açıkladı. Ayrıca yardım tutarının 15 bin 775 liraya yükseldiği ve artışlı ödemelerin ağustosta yapılacağı bildirildi.

Hande Karacan Hande Karacan
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Milyonları ilgilendiren ödeme hesaplara yattı: Bakanlık yeni tutarı da açıkladı - Resim: 1

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve ailelerine yönelik Evde Bakım Yardımı kapsamında bu ay toplam 7 milyar liralık ödemenin hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldığını açıkladı.

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Milyonları ilgilendiren ödeme hesaplara yattı: Bakanlık yeni tutarı da açıkladı - Resim: 2

Bakan Göktaş, Evde Bakım Yardımı'nın 2006 yılından bu yana engelli bireylerin aile ortamında desteklenmesini amaçlayan önemli bir sosyal destek modeli olduğunu belirtti.

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Milyonları ilgilendiren ödeme hesaplara yattı: Bakanlık yeni tutarı da açıkladı - Resim: 3

516 BİN KİŞİ DESTEKTEN YARARLANIYOR

Göktaş, engelli vatandaşların ailelerinden ayrılmadan yaşamlarını sürdürebilmelerinin öncelikli hedefleri arasında yer aldığını vurgulayarak, Evde Bakım Yardımı sayesinde aile birliğinin korunmasına katkı sağlandığını ifade etti.

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Milyonları ilgilendiren ödeme hesaplara yattı: Bakanlık yeni tutarı da açıkladı - Resim: 4

Açıklamaya göre, halen 516 bin vatandaş Evde Bakım Yardımı'ndan yararlanıyor. Bakanlık, 2026 yılı içinde bugüne kadar ise toplam 48,6 milyar lira destek ödemesi gerçekleştirdi.

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Milyonları ilgilendiren ödeme hesaplara yattı: Bakanlık yeni tutarı da açıkladı - Resim: 5

EVDE BAKIM YARDIMI 15 BİN 775 LİRAYA YÜKSELDİ

Bakan Göktaş, 2026 yılı Ocak-Temmuz döneminde hak sahibi başına aylık 13 bin 878 lira ödeme yapıldığını hatırlattı.

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Milyonları ilgilendiren ödeme hesaplara yattı: Bakanlık yeni tutarı da açıkladı - Resim: 6

Temmuz ayında memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenleme sonrası Evde Bakım Yardımı 15 bin 775 liraya yükseldi. Artışlı ödemelerin ise ağustos ayında hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacağı bildirildi.

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