Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve ailelerine yönelik Evde Bakım Yardımı kapsamında bu ay toplam 7 milyar liralık ödemenin hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldığını açıkladı.
Milyonları ilgilendiren ödeme hesaplara yattı: Bakanlık yeni tutarı da açıkladı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, temmuz ayına ilişkin 7 milyar liralık Evde Bakım Yardımı'nın hesaplara yatırıldığını açıkladı. Ayrıca yardım tutarının 15 bin 775 liraya yükseldiği ve artışlı ödemelerin ağustosta yapılacağı bildirildi.Hande Karacan
Bakan Göktaş, Evde Bakım Yardımı'nın 2006 yılından bu yana engelli bireylerin aile ortamında desteklenmesini amaçlayan önemli bir sosyal destek modeli olduğunu belirtti.
516 BİN KİŞİ DESTEKTEN YARARLANIYOR
Göktaş, engelli vatandaşların ailelerinden ayrılmadan yaşamlarını sürdürebilmelerinin öncelikli hedefleri arasında yer aldığını vurgulayarak, Evde Bakım Yardımı sayesinde aile birliğinin korunmasına katkı sağlandığını ifade etti.
Açıklamaya göre, halen 516 bin vatandaş Evde Bakım Yardımı'ndan yararlanıyor. Bakanlık, 2026 yılı içinde bugüne kadar ise toplam 48,6 milyar lira destek ödemesi gerçekleştirdi.
EVDE BAKIM YARDIMI 15 BİN 775 LİRAYA YÜKSELDİ
Bakan Göktaş, 2026 yılı Ocak-Temmuz döneminde hak sahibi başına aylık 13 bin 878 lira ödeme yapıldığını hatırlattı.
Temmuz ayında memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenleme sonrası Evde Bakım Yardımı 15 bin 775 liraya yükseldi. Artışlı ödemelerin ise ağustos ayında hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacağı bildirildi.