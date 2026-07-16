Otomobillerde ÖTV düzenlemesi komisyondan geçti: Fiyatlar etkilenecek mi?

Milli Savunmaya ÖTV Muafiyeti ve Hafif Ticari Araç Sürprizi

Kabul edilen teklifte yer alan bir diğer önemli madde ise milli güvenlik kurumlarına sağlanan büyük muafiyet oldu. Yerli katkı oranı en az yüzde 40 olan binek otomobil, kamyon, kamyonet ve motosikletlerin; Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İçişleri Bakanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı ve MİT tarafından münhasıran milli savunma ve iç güvenlik ihtiyaçlarında kullanılmak üzere ilk alımları ÖTV'den muaf tutulacak.