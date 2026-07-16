AK Parti ve hükümet desteğiyle hazırlanan "Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi", Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilerek Genel Kurul aşamasına geldi.
Otomobillerde ÖTV düzenlemesi komisyondan geçti: Fiyatlar etkilenecek mi?
Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen yeni kanun teklifine göre, binek otomobillerin ÖTV oranları belirlenirken artık sadece motor hacmi ve matrah değil, aracın çekiş sistemi (önden çekişli, arkadan itişli, 4x4) de kriter olacak. İşte detaylar...Züleyha Öncü
Yasalaşması beklenen bu dev torba yasa teklifiyle, otomotiv vergilendirilmesinde "teknolojik özelliklere uyum" gerekçesiyle çekiş sistemi bazlı yeni bir dönem başlıyor.
Turgut Yüksekdağ ve Sektör Temsilcileri Ne Diyor? "Sistem Karmaşıklaşıyor"
AutoClub YouTube kanalı ve otomotiv yorumcusu Turgut Yüksekdağ, sosyal medya platformu X üzerinden yayımladığı "Otomobile Yeni Vergi Geliyor!" başlıklı videoda düzenlemeyi konuğuyla birlikte masaya yatırdı. Sektörde büyük endişe ve merak uyandıran bu hamle hakkında videoda şu çarpıcı değerlendirmeler yapıldı:
"Önden Çekişli Otomobil En Düşük": Yapılan değerlendirmelerde, görece daha az karmaşık olan ve günlük kullanımda en çok tercih edilen önden çekişli (FWD) araçların vergilendirmede en düşük limitlerde kalarak avantajlı konumunu koruyacağı belirtildi.
"En Güzel Örnek Dört Çeker (4x4)": Turgut Yüksekdağ ve konuğu, dört çeker (AWD/4x4) sisteme sahip araçların doğrudan daha yüksek vergi dilimlerine girebileceğini ve bu araçların fiyatlarının hızla fırlayabileceğini öngördü.
''Her Seferinde Daha Karmaşık":
Yeni sistemin "çekiş sistemi", "batarya kapasitesi", "menzil" gibi teknik parametreleri eklemesiyle birlikte vergilendirmenin adeta bir bilmeceye dönüşeceği ve piyasada büyük bir fiyat karmaşası yaratacağı vurgulandı.
ÖTV Matrah Oranlarında Cumhurbaşkanı'na Yetki
Komisyonda kabul edilen yasa teklifi, sadece kriterleri değiştirmekle kalmıyor; aynı zamanda Cumhurbaşkanı’nın ÖTV belirleme yetkisini de genişletiyor.
"Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nun II sayılı listesindeki binek otomobiller, steyşın vagonlar ve yarış arabaları dahil motorlu taşıtların oranlarını ve matrah alt/üst sınırlarını 3 katına kadar artırmaya veya sıfıra indirmeye Cumhurbaşkanı yetkili olacak. Bu sınırlar içinde kalmak şartıyla motor silindir hacmi, menzili, batarya kapasitesi ve yeni eklenen çekiş sistemi için de farklı oranlar belirlenebilecek."
Bu düzenlemeyle birlikte, fosil yakıtlı binek otomobiller ve bazı hibrit otomobillerin ÖTV oranları, belirlenecek yeni matrah eşiklerine göre yüzde 80 ile yüzde 220 arasında uygulanacak.
Milli Savunmaya ÖTV Muafiyeti ve Hafif Ticari Araç Sürprizi
Kabul edilen teklifte yer alan bir diğer önemli madde ise milli güvenlik kurumlarına sağlanan büyük muafiyet oldu. Yerli katkı oranı en az yüzde 40 olan binek otomobil, kamyon, kamyonet ve motosikletlerin; Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İçişleri Bakanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı ve MİT tarafından münhasıran milli savunma ve iç güvenlik ihtiyaçlarında kullanılmak üzere ilk alımları ÖTV'den muaf tutulacak.
Ayrıca komisyonda kabul edilen ek önergeyle, bu kurumların ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte yerli üretimi bulunmayan hafif ticari taşıtlar da muafiyet kapsamına dahil edildi.
Yazılımcılara ve AR-GE Personeline Müjde!
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu'nda yapılan değişiklikle, 31 Aralık 2028 tarihine kadar AR-GE, tasarım ve destek personelinin brüt asgari ücretin tam 40 katını aşmayan ücretleri gelir ve damga vergisinden istisna tutulacak. Düzenleme, Resmi Gazete'de yayımlandığı ayı izleyen ayın başında yürürlüğe girecek.