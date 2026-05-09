Türkiye enerji piyasasının kalbi olan Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ), spot doğal gaz piyasasına dair dün gerçekleşen işlem verilerini paylaştı. Kayıtlara geçen rakamlara göre, doğal gazın bin metreküp fiyatı stabil seyrini korurken, toplam ticaret hacminde bir daralma gözlemlendi.

İŞLEM HACMİNDE GERİ ÇEKİLME

Spot doğal gaz piyasasında dün işlem hacmi 5 milyon 37 bin 842 lira olarak gerçekleşti. Bir önceki gün 6 milyon 627 bin liralık hacimle kapatan piyasada yaşanan bu yaklaşık 1,5 milyon liralık düşüş, gaz ticaret miktarındaki azalmaya işaret etti. Dün itibarıyla ticaret miktarının 293 bin metreküp seviyesinde kaldığı bildirildi.

REFERANS FİYAT 17 BİN LİRAYI AŞTI

Verilere göre, 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 194 lira olarak belirlendi. Piyasa katılımcıları için hayati önem taşıyan "dengeleme gazı" rakamları ise şu şekilde oluştu:

Dengeleme Gazı Alış Fiyatı: 18 bin 53 lira 70 kuruş

Dengeleme Gazı Satış Fiyatı: 16 bin 334 lira 30 kuruş



TÜRKİYE’YE GAZ GİRİŞİ 137 MİLYON METREKÜPÜ GEÇTİ

Arz güvenliği açısından kritik olan sisteme giriş miktarlarında ise dengeli bir tablo görüldü. Türkiye’ye dün toplam 137 milyon 941 bin 4 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen toplam miktar ise giriş rakamıyla neredeyse baş başa giderek 137 milyon 934 bin 42 metreküp olarak kayıtlara geçti. Uzmanlar, arz ve giriş arasındaki bu dengenin enerji sisteminin istikrarı için olumlu olduğunu belirtiyor.