5 Yıl Sonra Bir İlk: Konut Fiyatlarında Nominal Düşüş!
Yıllardır enflasyonun etkisiyle sürekli artış gösteren konut fiyatlarında tarihi bir kırılma yaşandı. 2026 Nisan ayı itibarıyla Türkiye genelinde ortalama metrekare fiyatları, son 5 yılda ilk kez nominal bazda gerileyerek 39 bin 939 TL seviyesine indi.
Konut fiyatlarında 5 yıllık rekor kırıldı: Hem fiyatlar düştü hem lider değişti
Türkiye gayrimenkul piyasasında bir devir kapandı. Yıllardır fiyat liderliğini kimseye bırakmayan İstanbul, nisan ayı verilerine göre zirveyi bir sahil kentine devretti. İşte Türkiye'nin yeni "en pahalı" şehri ve konut piyasasındaki şaşırtan son durum...
Zirvenin Yeni Sahibi: "Premium" Muğla
Megakent İstanbul, yıllardır koruduğu "en pahalı şehir" unvanını Muğla’ya kaptırdı. Gayrimenkul analizlerine göre Muğla, artık sadece bir tatil rotası değil, Türkiye’nin en lüks ve en pahalı konut merkezi olarak tescillendi.
Metrekare Fiyatlarında Uçurum: Muğla vs İstanbul
Nisan 2026 verileri, farkı net bir şekilde ortaya koyuyor. Muğla'da ortalama daire metrekare fiyatı 66 bin 643 TL'ye ulaşırken, İstanbul 61 bin 658 TL ile ikinci sıraya geriledi. Sahil kentindeki arsa arzının sınırlı olması, fiyatları zirveye taşıyan en büyük etken oldu.
Antalya ve Çanakkale Takipte
Pahalı konutlar listesinde sadece İstanbul ve Muğla değil, diğer kıyı şeridi illeri de yükselişte. Antalya 52 bin 631 TL ile üçüncülüğünü korurken, köprü projesiyle değerlenen Çanakkale 49 bin 518 TL ile dördüncü sıraya yerleşti.
Büyükşehirler Arasında İzmir Yarışı
Türkiye'nin üçüncü büyük şehri İzmir, metrekare başına 47 bin 813 TL’lik fiyatıyla listenin beşinci sırasında yer aldı. İzmir’in sahil ilçeleri ve yeni projeleri, şehri metropoller arasındaki en pahalı duraklardan biri yapmaya devam ediyor.
Yatırımcının Yeni Rotası: Sahil Şeridi
Konut piyasasındaki bu değişim, yatırımcı profilinin de değiştiğini gösteriyor. Kalabalık metropollerden kaçış ve "yaşam kalitesi" odaklı tercihler, kıyı kentlerindeki konut değerlerini büyükşehirlerin üzerine çıkardı.
En Ucuz Konut Nerede? İşte Listenin Sonu
En pahalı iller dudak uçuklatırken, konuta erişimin en kolay olduğu şehirler de belli oldu. Kilis, metrekare başına 16 bin 053 TL ile Türkiye'nin en ucuz ili olurken; Hakkâri, Kırıkkale ve Kars listenin en düşük fiyatlı diğer şehirleri olarak kayıtlara geçti.