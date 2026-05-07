Spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi, önceki güne göre geriledi.

Dünkü işlem hacmi: 3 milyon 943 bin 609 lira

Önceki gün: 5 milyon 411 bin 972 lira

Bu düşüş, piyasadaki işlem yoğunluğunun azaldığını ortaya koydu.

TİCARET MİKTARI 229 BİN METREKÜP OLDU

Dün spot doğal gaz piyasasında toplam gaz ticaret miktarı 229 bin metreküp olarak gerçekleşti. Açıklanan referans fiyat, piyasa işlemlerinin temel göstergesi olarak kaydedildi.

DENGELEME GAZI FİYATLARI BELLİ OLDU

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı fiyatları da açıklandı:

Alış fiyatı: 18 bin 82 lira 5 kuruş

Satış fiyatı: 16 bin 359 lira 95 kuruş

TÜRKİYE’YE 175 MİLYON METREKÜP GAZ GİRİŞİ

Enerji akışına ilişkin veriler de dikkat çekti. Türkiye’ye dün:

Gaz girişi: 175 milyon 99 bin 655 metreküp

Arz edilen gaz miktarı: 175 milyon 110 bin 406 metreküp

olarak kayıtlara geçti.

PİYASADA DENGE ARAYIŞI SÜRÜYOR

Açıklanan veriler, doğal gaz piyasasında işlem hacminde düşüş yaşanırken fiyatların yüksek seviyesini koruduğunu gösterdi. Arz ve talep dengesine bağlı olarak piyasadaki hareketliliğin önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.