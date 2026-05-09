09 Mayıs 2026 Cumartesi
Turist sayısına göre en popüler 20 ülke açıklandı: Türkiye'nin sırası şaşırttı

Uluslararası turizm dengeleri, UN Tourism 2025 istatistikleriyle yeniden tanımlandı.

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü’nün (UN Tourism) 2025 verileri, global seyahat dinamiğinin pandemi sonrası süreçte sürat kesmeden sürdüğünü kanıtladı.

Fransa, tarihi şehirleri, gastronomisi ve kuvvetli ulaşım ağı sayesinde 217 milyondan fazla ziyaretçi çekerek listenin zirvesinde yer aldı. ABD ve Çin’in takip ettiği sıralamada İspanya, Meksika ve İtalya da kültürel mirasları, gelişmiş turizm altyapıları ve global erişilebilirlik avantajlarıyla dikkat çekti. Türkiye ise artan turist sayısı, çeşitlenen destinasyonları ve dört mevsime yayılan turizm potansiyeliyle küresel seyahat pazarındaki kuvvetli konumunu devam ettirdi.

1. Fransa - 217.88 M

2. Amerika Birleşik Devletleri - 165.48 M

3. Çin - 162.54 M

4. İspanya - 126.17 M

5. Meksika - 97.41 M

6. İtalya - 95.40 M

7. Polonya - 88.52 M

8. Macaristan - 61.40 M

9. Hırvatistan - 60.02 M

10. Hong Kong - 55.91 M

11. Türkiye - 51.75 M

12. Birleşik Krallık - 40.86 M

13. Tayland - 39.92 M

14. Almanya - 39.56 M

15. Makao - 39.41 M

16. Malezya - 35.05 M

17. Yunanistan - 34.01 M

18. Danimarka - 33.09 M

19. Kanada - 32.43 M

20. Avusturya - 31.88 M

Kaynak: Diğer
