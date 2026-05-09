Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) tarafından açıklanan veriler, spot piyasada elektriğin seyrine dair kritik detayları ortaya koydu. Bugün piyasada toplam işlem hacmi, düne göre büyük bir düşüş yaşayarak 257 milyon 255 bin 827 lira seviyesine çekildi. Fiyatlardaki dalgalanma ise saatlik bazda uçurumların oluşmasına neden oldu.

ZİRVE SAAT 21.00’DE: 3 BİN 249 LİRA

Gün öncesi piyasada yarın için belirlenen fiyatlarda en yüksek rakam gece saatlerinde görüldü. Bir megavatsaat elektriğin fiyatı saat 21.00’de 3 bin 249 lira 99 kuruş ile zirve yaptı. Aritmetik ortalama fiyat ise megavatsaat başına 503 lira 55 kuruş olarak hesaplandı.

GÜNDÜZ SAATLERİNDE ELEKTRİK BEDAVA: "0" LİRA

Verilerin en dikkat çekici noktası ise düşük fiyatlı saatler oldu. Yarın için yapılan planlamada, sabah saat 07.00 ile öğleden sonra 17.00 arasında elektriğin megavatsaat fiyatı 0 (sıfır) lira olarak tespit edildi. Bu durum, özellikle güneş enerjisi üretiminin arttığı ve talebin düştüğü saatlerde arz fazlasının oluştuğuna işaret ediyor.

İŞLEM HACMİNDE BÜYÜK ÇÖKÜŞ

Piyasadaki işlem hacminin bir günde yaklaşık yüzde 30 oranında azalması, enerji borsasındaki hareketliliğin yavaşladığını gösterdi. Ağırlıklı ortalama fiyatın 664 lira 78 kuruş olarak gerçekleştiği piyasada, bugünün en yüksek fiyatı ise 4 bin 100 lira olarak kayıtlara geçmişti.