Hull City, Championship play-off yarı final ilk maçında sahasında Millwall ile karşı karşıya geldi ve mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi. MKM Stadyumu’nda oynanan maçta gol sesi çıkmazken, Hull City evindeki avantajı kullanamadı.

RÖVANŞ LONDRA’DA OYNANACAK

Serinin ikinci maçı 11 Mayıs Pazartesi günü Londra’da oynanacak ve karşılaşma TSİ 22.00’de başlayacak. Bu mücadeleyi kazanan ekip finale yükselerek Premier League yolunda önemli bir adım atacak.

TERİM VE ILICALI TRİBÜNDE

Karşılaşmada Hull City’nin sahibi Acun Ilıcalı, Fatih Terim ile birlikte tribünden maçı takip etti. İkilinin birlikte karşılaşmayı izlemesi dikkat çekerken, maçın atmosferine de yansıdı.

YAYIN BİLGİSİ

Rövanş karşılaşmasının Türkiye’de TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacağı belirtildi.