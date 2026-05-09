Temmuz ayı yaklaşırken milyonlarca emekli ve memurun gözü kulağı maaş zamlarına çevrildi. Sosyal Güvenlik Uzmanı Doç. Dr. Okan Güray Bülbül, CNBC-e canlı yayınında 4 aylık kesinleşen veriler üzerinden masadaki rakamları tek tek hesapladı. Mevcut tabloda SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memurlar arasında oluşan "makas farkı" dikkat çekiyor.
Emekli ve memur maaşı zammında hesap şaştı: Uzman isim ‘ekstra eklenebilir’ dedi
Uzman isim Doç. Dr. Okan Güray Bülbül, enflasyon olasılıklarına göre masadaki yeni maaşları ve zam oranının yüzde 25’e tamamlanma ihtimalini değerlendirdi.Derleyen: Gülsüm Hülya Sundu
Nisan ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, Temmuz ayında yapılacak artışın büyük bir kısmı şimdiden garantilendi.
Doç. Dr. Okan Güray Bülbül’ün açıklamalarına göre, 4 aylık enflasyon verisi doğrultusunda SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 14,64’lük zam oranı şimdiden cepte.
Ancak toplu sözleşme hükümleri nedeniyle memur ve memur emeklileri farklı bir hesaplamaya tabi tutuluyor. Ocak ayında yüzde 11 zam alan memurlar için şu anki enflasyon farkı ve Temmuz’daki yüzde 7’lik toplu sözleşme zammı eklendiğinde, memur ve memur emeklisi zammı yüzde 10,51 seviyesinde kalıyor.
Önümüzdeki Mayıs ve Haziran ayı verileri, nihai zam oranını belirleyecek. Bülbül, enflasyonun seyrine göre iki farklı senaryoyu paylaştı.
Yüzde 2’lik Enflasyon Senaryosu: Mayıs ve Haziran aylarında aylık yüzde 2’lik bir enflasyon gelmesi durumunda; SSK ve Bağ-Kur emeklisi zammı %19,3, memur zammı ise yüzde 15 olacak.
Hesaplamalar, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur emeklileri arasında yaklaşık 4 puanlık bir fark oluşacağını gösteriyor.
Bülbül, Haziran ayı sonunda bu farkın kapatılmasının ve bir "refah payı" uygulamasının gündeme gelmesinin kaçınılmaz olduğunu belirtti.
"Enflasyon farkı yüzde 19 veya yüzde 21 çıksa dahi, bu rakamların yüzde 25’e tamamlanması yönünde taleplerin güçlü bir şekilde ortaya çıkacağını öngörüyoruz."
Haziran ayı sonunda netleşecek olan verilerle birlikte, hükümetin bu farkı eşitleyip eşitlemeyeceği ve refah payı ekleyip eklemeyeceği milyonların ana gündem maddesi olmaya devam edecek.