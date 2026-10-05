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Kaynak: AA

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 18 bin 815 lira olarak belirlendi.

Piyasada dün 173 bin metreküp doğal gaz ticareti gerçekleştirildi.

İŞLEM HACMİ 3,25 MİLYON LİRAYA ULAŞTI

Spot doğal gaz piyasasında dün işlem hacmi 3 milyon 254 bin 995 lira oldu. Önceki gün işlem hacmi 3 milyon 10 bin 700 lira olarak kaydedilmişti.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 19 bin 755 lira 75 kuruş, satış fiyatı ise 17 bin 874 lira 25 kuruş olarak belirlendi.

TÜRKİYE'YE 88,8 MİLYON METREKÜP GAZ GİRİŞİ

Türkiye'ye dün 88 milyon 821 bin 307 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti.

Aynı gün piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 88 milyon 844 bin 453 metreküp olarak kayıtlara geçti.