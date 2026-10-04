Kaynak: AA

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, spot doğal gaz piyasasında dün gerçekleşen işlemlerde 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 18 bin 700 lira olarak tespit edildi.

Piyasada dün toplam işlem hacmi 3 milyon 10 bin 700 lira seviyesinde kayıtlara geçti. Bu rakam, oran olarak bir önceki gün açıklanan 3 milyon 97 bin 560 liralık işlem hacmine göre hafif bir gerileme gösterdi.

GAZ TİCARET MİKTARI 161 BİN METREKÜP OLDU

Spot doğal gaz piyasasında dün toplam gaz ticaret miktarı 161 bin metreküp olarak gerçekleşti. Piyasa katılımcıları için geçerli olan dengeleme gazı fiyatlarında ise alış fiyatı 19 bin 635 lira, satış fiyatı ise 17 bin 765 lira olarak belirlendi.

PİYASAYA ARZ 94.7 MİLYON METREKÜPÜ AŞTI

Boru hatları ve giriş noktalarından Türkiye'ye dün giren toplam doğal gaz miktarı 94 milyon 698 bin 967 metreküp oldu. Aynı gün piyasaya arz edilen toplam doğal gaz miktarı ise 94 milyon 727 bin 911 metreküp olarak kayıtlara yansıdı.