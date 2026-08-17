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Kaynak: DHA

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 7 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin yaralandığı minibüs kazasında sürücü D.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MİNİBÜS ŞARAMPOLE DEVRİLDİ

Kaza, 15 Ağustos sabahı Lice-Kulp kara yolu kırsal Karahasan Mahallesi mevkisinde meydana geldi.

D.K. yönetimindeki 41 AFM 446 plakalı minibüsün şarampole devrilmesi sonucu Özcan Kayra (38), Zeyd Kayra (3), Nahide Şaylıkay (48), Vedat Şaylıkay (35), Vasviye Şaylıkay (42), Veysi Şaylıkay (42) ve Nazya Demirhan (12) yaşamını yitirdi. Kazada 9 kişi de yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

NİŞAN TÖRENİNE GİDİYORLARDI

Minibüsteki kişilerin, bir yakınlarının nişan törenine katılmak üzere Diyarbakır'dan Muş'a gitmek için yola çıktıkları belirtildi.

Sürücünün oluşturulan konvoyu kaçırdığı, araçlara yetişebilmek amacıyla başka bir yola girdiği ve burada lastiğin patlaması sonucu direksiyon kontrolünü kaybettiği bildirildi.

Kazada hayatını kaybeden 7 kişi, otopsi işlemlerinin ardından Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Kazanın ardından gözaltına alınan minibüs sürücüsü D.K.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı mahkeme tarafından "taksirle birden fazla kişinin ölümüne veya yaralanmasına neden olma" suçundan tutuklandı. D.K. cezaevine gönderildi.