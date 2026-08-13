Şanlıurfa'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Siverek-Diyarbakır kara yolunda kontrolden çıkan otomobilin takla atması üzerine ekipler bölgeye sevk edildi.
DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ
Kaza, Siverek-Diyarbakır kara yolunun 92. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Diyarbakır yönünden Siverek istikametine seyreden 55 HC 255 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.
Şarampole savrulan otomobilin takla atmasıyla araçta bulunan G.T. (46), S.Ö. (41), A.Y. (40) ve M.K. (30) yaralandı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI
Kaza sonrası bölgede güvenlik önlemi alınırken, olayın nasıl meydana geldiğinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.