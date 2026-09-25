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Kaynak: İHA

Diyarbakır’ın Sur ilçesine bağlı Bostanpınar Mahallesi’nde, bir iş yerinde köpekler için oluşturulan barınakta iki yavru köpek mahsur kaldı. Taşların arasına sıkışan yavrular, bir vatandaşın müdahalesiyle bulundukları yerden çıkarıldı.

İş yerindeki anne köpeğin yaklaşık 10 gün önce dokuz yavru dünyaya getirdiğini belirten vatandaş, yavruların barınabilmesi için taş ve kerpiç kullanılarak bir alan oluşturduklarını söyledi. Köpeklerin beslenme ve barınma ihtiyaçlarının çalışma arkadaşlarıyla birlikte karşılandığını ifade etti.

Yavruların henüz göremediği için taşların arasına girerek sıkıştığını belirten vatandaş, müdahale ederek iki köpeği bulundukları yerden çıkardığını ve annelerine kavuşturduğunu aktardı.