Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: DHA

Olay, gece saatlerinde Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi 470’inci Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, otomobille sokağa gelen kimliği belirsiz 2 kişi, video oyun salonuna tabancalarla ateş açtı.

Açılan ateş sonucu oyun salonunda bulunan 2 kişi vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. 1 kişi ise oyun salonunun bitişiğindeki büfenin camının kırılması sonucu yaralandı.

3 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Saldırının ardından şüpheliler olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Ardından 3 yaralı ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

2 OTOMOBİL VE 1 KAMYONET DE KURŞUNLANDI

Silahlı saldırıda çevrede bulunan 2 otomobil ile 1 kamyonete de kurşun isabet etti. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede çok sayıda tabanca kovanı bulundu.

POLİS ŞÜPHELİLERİN PEŞİNDE

Polis ekipleri, saldırının ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.